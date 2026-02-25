網紅靠爭議流量變現成富婆　14天創千萬業績日賺30萬　買進數間房

YouTuber愛莉莎莎現在儼然已成為富婆，過去推出自媒體經營、瑜伽教學線上課程都創下千萬（台幣，下同，約249萬港元）業績。



近2年來更轉向投資房地產，除了在泰國置產外，更在杜拜買了5房出手驚人，當然平時開團業配的產品也是賣得嚇嚇叫，讓她平均日收入超過百萬（約25萬港元）。

愛莉莎莎（IG@goodalicia）

愛莉莎莎曾有許多爭議言論：

據「鏡週刊」報導，愛莉莎莎近來開團賣膠原蛋白，首檔7天內賣破4千萬（約995萬港元），廠商見到業績這麼好，又再次與愛莉莎莎合作，這次同樣7天的檔期，賣了3千萬（約746萬港元）。

所以兩檔活動下來，愛莉莎莎創造了7千萬（約1741萬港元）的業績，而她抽成約25%，所以賺進約1,750萬（約435萬港元），平均每日賺125萬（約31萬港元）。

除了業配吸金能力驚人，愛莉莎莎也開始懂得將錢投入房地產，除了在台灣買房外，更在泰國曼谷買了約400萬（約99萬港元）預售小套房，去年開始更是前進杜拜一口氣買了5間房，她也解釋這些房子只需要先付10％~15％的頭期款，日後她再轉手賣出獲利可觀，但她的出手已被外界認為是富婆的實力。

