成軍24年男團參演《飢餓遊戲》　意外「撞車」跌倒慘被嘲「碰瓷」

台灣藝人孫協志、王仁甫、許孟哲日前隨節目《飢餓遊戲》至南台灣度假勝地墾丁出外景，因該集是在1月21日錄影，剛好碰上「5566」成軍滿24週年。



一開場蔡黃汝就祝賀主持搭檔們是「演藝圈的長青樹」。王仁甫也有感而發：「一個團體可以24年不解散是一件蠻困難的事。」但下一秒他又補充：「能夠不解散，但是只有少人（指有成員退團）啦。」讓在場眾人笑翻。

爆笑「遙控車泊車挑戰」 更多5566參加《飢餓遊戲》的片段：

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孫協志也分享心情：

這算是某一種堅持，有些團體吵著吵著就全沒了，像我們這樣可以維持下，小刀跟少偉我們大家感情其實都還是不變，只是工作的想法跟目標不太一樣，沒有對與錯的問題。

孫協志、王仁甫、許孟哲也特別向所有粉絲道謝：「謝謝56粉絲陪我們走過24年。」並希望《飢餓遊戲》有一天也能迎接24週年，但說完眾人不禁好奇到時他們幾歲？王仁甫笑稱「到時那個年紀還能玩遊戲也很厲害」。

而該集來賓邀包括白雲、Amanda、孫其君、妖嬌、彭曉彤、徐凱希。進行遙控車「路邊停車」關卡，比賽誰能在最短時間內完成停車任務時，蔡黃汝率先挑戰，孫協志當場爆料：「她明明有車有駕照，但最不會的就是路邊停車，曾經停了40分鐘還停不進去，還因此上過新聞。」沒想到蔡黃汝拿到遙控器後果然一如預期，車子完全不聽使喚，不但一路撞牆，甚至還逆向行駛。

看到蔡黃汝手忙腳亂，現場眾人開始七嘴八舌指導，有人教她「倒車入庫」，有人提醒「方向盤要反打」，讓她完全搞混「路邊停車」與「倒車入庫」的差別。

眼看場面越來越混亂，大家乾脆勸她直接打電話叫拖吊車道路救援，王仁甫更臨時客串「道路救援人員」，還就地殺價接單，綜藝效果十足。由於挑戰時間拖太久，王仁甫忍不住喊暫停，就在混亂之際，遙控車突然衝向他腳邊直接撞上，讓他整個人跌倒在地。而王仁甫的誇張「綜藝摔」，卻被大家公認是現場的「馬路三寶」。

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