來自香港的直率派唱作女聲Yohee陳又熙推出全新單曲《如果我是個玩咖》，邀請到嘻哈饒舌歌手屁孩Ryan和Barry Chen一起合作，屁孩在歌曲中貢獻「渣男」「玩咖」的想法和詮釋，Barry Chen則讓歌曲更炸更多層次感。



又熙表示，這首歌曲希望提醒女孩要帶眼識人，「現在的女生不一定要卑微討好，也不一定要乖巧，請勇敢說出自己的感受」。

陳又熙（IG@yoheeyh）

創作靈感來自酒後斷片的天馬行空

《如果我是個玩咖》的靈感來源是又熙一次喝酒的經歷，她當時因為心情低落，一位跟她多年沒有見面的朋友看她不開心，一口氣點了36杯shot，結果她喝到第8杯就斷片。

隔天躺在家裡地板上醒來，十分驚慌，宿醉了3天，整個人始終感覺不對勁，最後決定戒酒。她把這個體驗天馬行空地結合「遇到中央空調」渣男的心境，轉化為對「玩咖」辛辣直直白開嗆的作品。

又熙透過歌詞傳達出「自己不是玩咖、真的很怕遇到瞎咖」的真實心聲，她表示生活有時候難免遇到不順的時刻，「真的要學會帶眼識人」，她認為，隨著時間過去，慢慢學會篩選自己的生活圈，留下真正重要的人與事，

我現在還在學習怎麼識別人類，怎麼把生活過得簡單一點、單純一點，希望不要再遇到怪人和渣男啦。

