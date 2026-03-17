女星王宇婕去年聖誕節前夕連續腹痛好一陣子，但她不以為意，一直以為是胃痛而到診所治療，直到痛到臉色發白，被親友強制送醫急診，才知因盲腸炎惡化成腹膜炎。



3月16日她發文親揭當時住院病因，直呼當時還被醫師警告：

你再晚來就會休克，會出人命。

王宇婕（Instagram@margaretwangyujie）

更多王宇婕的相片：

+ 9

王宇婕提到，去年12月原本要在家舉辦聖誕聚會，好友們都已抵達她家：

結果大家看我臉色不對，一直叫我去急診。

沒想到一檢查才發現竟是闌尾炎，且已經穿孔：

於是畫面變成：朋友在我家聚會，我人在醫院急診，最後直接住院。

事隔兩個多月，王宇婕身體已康復，為了彌補當初的聚會趴，她趁著過年期間在家補辦趴：「結果人越來越多，狗也來了，甚至還有人搬了麻將桌來。」還是收藏用的限量版麻將，此外，當然少不了吃喝，還有很會煮飯的朋友負責滿桌菜，王宇婕笑說：「先說清楚，（滿桌的菜）真的不是我做的，我這個主人唯一的貢獻，好像真的只有⋯⋯提供場地。」隨後還自虧：「有沒有看過這麼不要臉的主人。」

延伸閱讀：老戲骨男星失眠嚴重醫生警告「會猝死」 曾暴瘦12kg 半路急辭演

+ 4

延伸閱讀：

向華強2千億遺產由媳婦郭碧婷管理 向太親揭背後考量

侯湘婷淡出演藝圈18年！43歲變身「國小家長會長」 談孩子讀公立老公一句話點醒

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】