家中辦派對自己卻入急診 44歲女星腹痛死撐 親友強押入院救一命
撰文：聯合新聞網
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女星王宇婕去年聖誕節前夕連續腹痛好一陣子，但她不以為意，一直以為是胃痛而到診所治療，直到痛到臉色發白，被親友強制送醫急診，才知因盲腸炎惡化成腹膜炎。
3月16日她發文親揭當時住院病因，直呼當時還被醫師警告：
你再晚來就會休克，會出人命。
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王宇婕提到，去年12月原本要在家舉辦聖誕聚會，好友們都已抵達她家：
結果大家看我臉色不對，一直叫我去急診。
沒想到一檢查才發現竟是闌尾炎，且已經穿孔：
於是畫面變成：朋友在我家聚會，我人在醫院急診，最後直接住院。
事隔兩個多月，王宇婕身體已康復，為了彌補當初的聚會趴，她趁著過年期間在家補辦趴：「結果人越來越多，狗也來了，甚至還有人搬了麻將桌來。」還是收藏用的限量版麻將，此外，當然少不了吃喝，還有很會煮飯的朋友負責滿桌菜，王宇婕笑說：「先說清楚，（滿桌的菜）真的不是我做的，我這個主人唯一的貢獻，好像真的只有⋯⋯提供場地。」隨後還自虧：「有沒有看過這麼不要臉的主人。」
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