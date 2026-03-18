BTS天團回歸　Netflix紀錄片揭成為全球偶像歷程　RM Jimin吐心聲

等了近四年！韓國天團BTS將於3月21日在首爾光化門舉辦回歸演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》。Netflix在3月17日釋出紀錄片《BTS：天團回歸》正式預告與海報，不僅紀錄了7人重聚幕後，也回顧大家一路蛻變為全球偶像的歷程。



這部長篇紀錄片記錄了流行樂界王者BTS久違而備受期待的回歸。影片由知名導演Bao Nguyen（《The Stringer》、《The Greatest Night in Pop》）執導，並由知名製作公司This Machine（《Martha》、《Karol G》）與HYBE聯合製作。

更多Netflix紀錄片《BTS：天團回歸》畫面：

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透過前所未有的幕後紀錄，觀眾將跟隨BTS再次集結的腳步，見證這場勢必寫入流行文化歷史的重要回歸，同時回顧七位韓國成員一路蛻變為全球偶像的歷程！成員Jimin興奮表示：

我們終於回到註定的地方。

自2013年出道以來，BTS建立起全球最具影響力與凝聚力的粉絲社群之一。隨著成員完成韓國義務兵役，七人再次在洛杉磯重聚，回到熟悉的創作空間，一同投入音樂製作。隊長RM感性道：

我人生一半的時間都跟他們在一起，像家人一般的朋友。

在時間的分離與各自的人生歷練之後，他們帶著新的想法與感受，重新找回彼此之間的創作默契。

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在暫別舞台的這段時日，BTS成員們坦言：「我們離開舞台太久了，潮流每季都在變，我們不能原地踏步。」因此這張專輯的真實性很重要，即便壓力再大、也會懷疑自己是否做得到，隊長RM仍堅定表示：「我們在努力找出BTS的本質，這件事或許只有我們做得到。」在懷疑、笑聲與再次找到彼此的過程中，BTS逐漸完成全新的音樂創作，呈現出此刻最真實的自己，也最終打造出一張將成為時代象徵的重要專輯。

真摯、動人且充滿喜悅，《BTS：天團回歸》不僅是一部紀錄片，更是一段只有BTS才能說出的故事，關於堅韌、兄弟情誼，以及在變化之中持續重生的旅程。

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