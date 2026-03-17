《夜班經理》橫跨港澳泰取景　劉青雲陶大宇時隔35年同台掀回憶殺

屢獲殊榮的獨立製作公司 The Ink Factory（代表作《此生如鴿：間諜小說大師勒卡雷》《女鼓手》）正式釋出華語版《夜班經理》全新主演陣容！這部備受期待的 12 集×45 分鐘鉅作，改編自其享譽國際、屢奪大獎的同名經典影集，強大卡司再加碼，憑實力派演員陣容與高質感製作規格，劍指華語諜戰劇頂峰！



華語版《夜班經理》全新主演陣容正式釋出。（公關提供）

《夜班經理》卡司再升級

繼早前公布由彭于晏（《狗陣》《湄公河行動》）、劉青雲（《爸爸》《神探大戰》）、梁洛施（香港譯《盜墓迷城3》／台灣譯《神鬼傳奇3》／內地譯《木乃伊：龍帝之墓》、《伊莎貝拉》）與李若彤（《神鵰俠侶 95》《神探大戰》）領銜主演後，本波新公布的演員陣容再添強度，集結資深實力派與新生代人氣演員，匯聚香港、馬來西亞優秀戲骨與新星，星光與演技兼具、話題度與演出實力雙在線，勢必成為華語市場年度矚目焦點鉅作。

劉青雲睽違多年未演出電視影集。（公關提供）

《夜班經理》年底首播

本劇由 The Ink Factory 與 127 Wall Productions 聯合出品，全新泛亞改編版將於 2026 年底在中國內地優酷平台首播，全球其他地區發行則由總部位於美國的全球領先影視製作暨發行公司 FIFTH SEASON 負責（代表作：香港譯《生活割離術》／台灣譯《人生切割術》、香港譯《獨行殺姬》／台灣譯《追殺夏娃》），劇集另獲 Character 7 與 Demarest Films 聯合製作。

《夜班經理》由陳健朗執導

《夜班經理》改編自約翰・勒卡雷的暢銷經典小說，原版由 BBC 與 AMC 聯合製作並風靡全球。這部全新華語版由陳健朗（《手捲煙》《那年盛夏我們綻放如花》）執導，不僅為華語觀眾重新詮釋這段扣人心弦的諜戰故事，完整保留原版備受喜愛的懸疑氛圍與緊張節奏，更融入華人觀眾熟悉的情感連結，帶來「經典重現又充滿新意」的沉浸式觀影體驗！

劉青雲陶大宇時隔35年再合作

這部泛亞改編版的全新主演陣容亮點十足：香港資深實力演員陶大宇（《刑事偵緝檔案》《縱橫四海》），飾演全新原創角色江來發——劇中核心反派郭禮儒（對應原著小說 Richard Roper，劉青雲 飾）的舅父。值得一提的是，陶大宇與早前官宣的領銜主演劉青雲，為 1983 年無綫藝員訓練班同期同學，此次是兩人時隔近 35 年首度同台合作，老戲骨聯手飆戲，堪稱「港劇觀眾青春回憶殺」，話題度拉滿！

劉青雲陶大宇時隔35年再合作。（公關提供）

《夜班經理》陣容強大

馬來西亞實力演員李銘忠（《（真）新的一天》《狂徒》），憑《台灣犯罪故事》榮獲 2024 年亞洲電視大獎最佳男主角，今次飾演賴志強——郭禮儒身邊忠心耿耿的左右手兼安全顧問（對應原著小說 Lance “Corky” Corkoran），其冷硬細膩的演技與角色高度契合，備受全亞洲華語觀眾期待！香港新生代人氣演員歐鎮灝（《翻盤下半場》《那年盛夏我們綻放如花》），則飾演全新原創角色 Franco，身為賴志強的兒子，亦是郭禮儒核心犯罪團伙的重要成員，新生代演技潛力備受矚目。

李銘忠在華語版《夜班經理》演出。（公關提供）

此外，擁有哥斯達黎加華裔血統、多才多藝的香港藝人盧慧敏（《得寵先生》《守闕者》），於劇集首集出演關鍵角色阿寶（對應原著小說 Sophie Alekan）。她與主角陳通（原著 Jonathan Pine，彭于晏 飾）有著不為人知的過往連結，亦是推動陳通展開臥底行動的核心關鍵人物。盧慧敏歌影視三棲發展順利，既是香港影壇新寵，去年更進軍樂壇，一連推出四首個人作品，並於多個音樂頒獎典禮獲獎，備受業界期待。

Amy Lo（公關提供）

另一位特別出演的香港演員吳嘉龍（《風林火山》《無懼》），為香港傳奇演員吳耀漢之子，飾演 Harry Garrigan（代號「Happy Joe」），一名背負黑暗秘密的愛爾蘭影子特工，他與陳通之間的複雜關係，為劇集增添更多戲劇張力與懸疑感。值得一提的是，盧惠敏與吳嘉龍過往均曾與彭于晏有過合作，默契十足，相信將為群戲帶來更出色的化學效應！

原著小說中 Leonard Burr 一角，於本華語版改為女性角色霍敏兒（原版由 Olivia Colman 飾演，本作由李若彤 飾），其所帶領的廉政公署（ICAC）團隊成員亦正式公布：香港演員陸駿光（《流水落花》《太陽星辰》）飾演文泰、朱天（《我們不是什麼》《守誠者》）飾演 Ricky、鄧濤（《哪一天我們會紅》）飾演百惠，三人均飾演香港廉政公署調查員。其中，鄧濤近期憑《女孩不平凡》榮獲金馬獎最佳女配角提名，並入圍即將揭曉的香港電影金像獎最佳女配角，演技備受業界與觀眾雙重肯定，實力不容小覷。

ICAC (Carman Lee, Justin Chu, Alan Luk, Elizabeth Tang)。（公關提供）

《夜班經理》的華語改編獲讚

The Ink Factory 創辦人兼聯合行政總裁 Simon Cornwell 與 Stephen Cornwell 表示：「這次《夜班經理》的華語改編，一如英國原版，既是資深實力派演員的絕佳舞台，也讓新晉新星能深入勒卡雷筆下層次豐富、性格複雜的角色。我們亦很高興能在忠於勒卡雷精神與原版世界觀的前提下，創作全新原創角色，為這部經典故事的大膽重述注入新維度與全新視角，相信會讓全球華語觀眾產生強烈共鳴！」

FIFTH SEASON 亞太區銷售及合作高級副總裁 Alistair Jennings 表示：「《夜班經理》自十年前電視首播以來，持續於全球各地掀起熱潮，深受觀眾喜愛。這次全新華語改編劇集，以泰國、澳門及香港為故事舞台，雲集亞洲各地頂尖演員傾力演出。我們聯同製作伙伴 The Ink Factory 及 127 Wall Productions，榮幸將這部高質素、兼具真實感與國際視野的泛亞製作帶給大家，並於本週在香港國際影視展（FILMART）隆重亮相。」

這批最新公布的演員，將聯同來自亞洲各地、備受愛戴與肯定的電影實力派共同演出：彭于晏（2024 年康城影展一種關注獎得獎作品《狗陣》《湄公河行動》）飾演主角陳通；屢獲大獎的影帝劉青雲（《神探大戰》《爸爸》）飾演核心反派郭禮儒；梁洛施（香港譯《盜墓迷城3》／台灣譯《神鬼傳奇3》／內地譯《木乃伊：龍帝之墓》、《伊莎貝拉》）飾演女主角張雪（對應原版 Jed Marshall）；李若彤（《神鵰俠侶 95》《神探大戰》）飾演廉政公署調查員霍敏兒。

《夜班經理》橫跨港澳泰取景

劇集輾轉香港、澳門、曼谷、北碧府及布吉取景，將勒卡雷的經典小說重塑為橫跨亞洲的諜戰驚悚鉅作。曼谷翡冷翠酒店的夜班經理陳通（彭于晏 飾），表面溫文爾雅，背後卻隱藏著一段源自香港白崗羈留中心的黑暗過往，這段充滿背叛與失去的經歷，塑造了他內斂隱忍的性格。當商業大佬郭禮儒（劉青雲 飾）涉嫌非法軍火交易的證據曝光，陳通受廉政公署鐵腕調查員霍敏兒（李若彤 飾）招募，潛入郭禮儒的商業帝國，企圖获取核心罪證。在此過程中，他與郭禮儒的女友張雪（梁洛施 飾）的關係日漸複雜，這段難以割捨的情感，令陳通的臥底行動陷入前所未有的危機。深陷欺騙、道德與報復的三重漩渦，陳通必須直面過往創傷，在徹底迷失自我前，做出改變命運的艱難抉擇。

本劇由曾憑電影《手捲煙》榮獲香港電影金像獎最佳新人導演獎的陳健朗執導，主編劇團隊包括張飛帆（《寒戰1994》《音樂劇－大狀王》）與何亮瑜（《寒戰1994》《一個男人和一個女人》）。製片團隊由王東輝擔任監製並負責整體製作，Julia Song擔任製片人，Chris Cornwell 擔任策劃。蔡崇信與王敏祥先生代表 127 Wall Productions，Simon Cornwell、Stephen Cornwell、Michele Wolkoff、Tessa Inkelaar 代表 The Ink Factory 擔任聯合出品人；約翰・勒卡雷遺產代表 Clare Cornwell、Susanne Bier、Character 7 之 Stephen Garrett、David Farr 及 Demarest Films 之 William B. Johnson 聯合執行監製。