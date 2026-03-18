曾經公開大吐苦水、指控被《中年好聲音》參賽者搶飯碗的資深綠葉魯振順，去年正式結束與TVB長達27年的賓主關係。回復自由身後的他不但沒有停下腳步，反而密密接拍不同工作努力吸金，收入比留在電視台時迎來了明顯的增長。他除了在薛家燕的家燕媽媽藝術中心擔任導師，更積極北上登台及拍攝廣告，去年底在酒樓登台時更筵開50席，大受街坊歡迎，收利是收到手軟。



魯振順在薛家燕的家燕媽媽藝術中心擔任導師。（影片截圖）

魯振順獲邀在一個壽宴上獻唱，更在台上狂收利是。（影片截圖）

冤家路窄變拍檔 與劉可直播合體笑談誤會

最具戲劇性的是，早前（2月）他獲苑瓊丹邀請參與直播帶貨時，竟然「冤家路窄」地與《中年好聲音》成員劉可同場開工！不過離巢多時的魯振順明顯已經放下昔日恩怨，笑指當初的「搶飯碗」風波只是一場誤會，更大方表示希望業界能夠百花齊放。劉可亦十分識做，提議兩人可以組成合唱組合齊齊開Live娛賓，真正上演了一幕「化敵為友」的和諧畫面。

魯振順笑指當初的「搶飯碗」風波只是一場誤會，劉可笑言好鍾意魯振順想跟他組「組合」。（影片截圖）

豁達面對百病纏身 有得食就食

雖然事業迎來了新轉機，但魯振順坦言自己的身體狀況已響起警號。此前魯振順接受陳志雲採訪時，他就自爆目前百病纏身，除了受心臟及前列腺問題困擾外，驗身時更發現尿酸指數飆升，導致痛風關節痛發作時有如火燒般劇痛。由於這些病痛只能靠藥物舒緩而無法完全根治，他對此看得非常通透豁達，明白年紀漸大身體機能自然會衰退，現在只抱著「有得食就食、玩就玩」的心態，好好珍惜當下的每一天。

魯振順自爆目前百病纏身，自己的身體狀況亦已響起警號。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel）

黃昏戀無疾而終 感情昇華打消結婚念頭

回顧魯振順的大半生，除了憑《笑傲江湖》中「東方不敗」一角及《歡樂今宵》的「卡拉之星」環節深入民心外，其感情生活亦曾引起熱議。他在2020年重遇了相識41年的舊友Julie，兩人火速譜出一段轟動的黃昏戀，更一度進入談婚論嫁的階段。可惜經過相處後，兩人均認為彼此的關係已經昇華至「老伴」與「親人」的層次，最終決定打消結婚念頭，以另一種更舒服的方式相伴餘生。

魯振順經珍姐幫手回到無綫，最成功角色一定東方不敗。（《笑傲江湖》劇照）

熱戀時魯振順Julie經常出雙入對，更放閃齊做訪問，（資料圖片）