藝人吳怡霈與日籍老公「Akira」結婚3年，夫妻倆感情十分低調，不太愛放閃，她3月18日主持廚具品牌發表會活動，日本名廚KEVIN CHOO在現場料理她最愛吃的豬肉味噌湯，趁機大飽口福。



她透露在家都由老公下廚，自己工作纏身空不出時間，每次心靈需要一絲慰藉，她會向老公討抱親親，對方也會準備好豬肉味噌湯給她吃，更嘴吐甜意讚美這道菜是老公拿手料理，閃瞎眾人。

吳怡霈（Instagram@wuipei29）

更多吳怡霈的相片：

+ 10

農曆春節期間，吳怡霈也隨著老公回到日本過年，身為媳婦的她，坦言都是婆婆跟老公下廚房，笑說她只負責坐著等食物上桌，不過她有帶台灣名產牛軋糖作為伴手禮。聊及台日文化上的差異，吳怡霈分享有次婆婆夾菜給她，她伸筷子去接，婆婆瞬間傻眼：

因為他們覺得日本人只有在撿骨的時候會這麼做，所以就以為我在火葬場。

吳怡霈雖然廚藝不精，但端出馬鈴薯燉肉總能讓老公滿意：「因為好像對於日本男來說，就是能夠抓住先生的心都要煮馬鈴薯燉肉。」談及育兒計畫，她直言沒想這麼遠，一切順其自然。

吳怡霈投資有道，曾在節目公開不少次投資心法，日前美伊戰爭引發股市動盪，許多投資人哭天喊地，吳怡霈卻沒受太大影響，依舊定期定額逢低買進ETF、美股，強調「別人恐懼我貪婪」，展現老鳥投資人處世不驚的心態。

而吳怡霈與小S（徐熙娣）結識多年，也曾作客不少次對方主持的節目，近來小S回歸《小姐不熙娣》，她也難掩喜悅：

希望她的心情可以漸漸的恢復，然後在節目上面可以展現更多的效果給我們，她不在這段時間我們都很想念她在節目當中鬧的狀態。

延伸閱讀：楊丞琳言論又惹議 自稱廣東人是「粵語」歌手 網嘲：發音也丟人

+ 29

延伸閱讀：

孫燕姿演唱會造型惹議 網搖頭：誰穿都像球

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】