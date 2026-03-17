張韶涵受訪親揭20年真實心聲　高調告白大陸　會看易經找人生平衡

張韶涵（Angela）近日在接受大陸媒體《人民文娛》專訪時，坦言擔任歌手後發行的第一張專輯就曾到大陸宣傳。



她回憶起當時的心情感性說道：

我可能對這片土地有一種特別的愛，很不一樣。

張韶涵（IG@angela_zhangshaohan）

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張韶涵談2004北京后海回憶 首度登陸大陸難忘時刻

影片中，張韶涵回憶起2004年發行首張專輯《Over The Rainbow》時，便跨越海峽來到北京進行宣傳。她感性地表示，當時對這片遼闊土地感到震撼，感嘆世界之大。她至今仍珍藏著一個片段：在風景優美的北京后海咖啡廳旁，拍攝了人生中第一本在大陸發行的雜誌封面。「那時候的初次見面，讓我覺得這裡的人們非常歡迎我，這份連結從那一刻就開始了。」

「對這片土地有特別的愛」張韶涵談大陸發展20年真實心聲

談到在當地發展多年的感想，張韶涵認為這份連結是隨著時間「一步一步證明」出來的。她坦言，這片土地給予她的支持並非表面：「我覺得這片土地支持我的人特別多，不是就是說說而已，他們選擇相信我的為人處事。」這種長期的信任與陪伴，讓她對這片土地產生了深深的眷戀與歸屬感。

私下迷上《易經》與中醫 張韶涵找到人生平衡

除了音樂創作，張韶涵近年來也深度鑽研中華傳統文化，她坦言，自己特別喜歡研究《易經》，從中學到了平衡的哲學：「所有的東西它絕對不會是一定完美無缺的，它一定有好壞參半，只是我們怎麼去找到那個平衡。」

此外，她也開始閱讀中醫書籍。對她而言，中醫不只是醫術，更能從中找到「自救」的方式。她還特別引用了一句書中的教誨：「你要學中醫可以，先學怎麼做人！」這句話不僅成為她生活的準則，也深深影響了她的藝術表達。

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巡演走遍33城 張韶涵鬆口最想定居上海

如今，張韶涵的巡演足跡已遍布33座城市，與超過120萬名觀眾面對面。她表示，若要定居會選擇「上海」，因為她非常喜歡當地的便利性與生活氣息。

她感性提及，許多歌迷陪伴著她度過這二十年，有些歌迷還帶著自己的孩子一起來聽演唱會。看著「二代歌迷」也喜歡自己的歌，張韶涵在欣慰之餘，更堅定了她繼續傳遞能量的決心。她承諾，只要還有動力與能量，她會繼續唱下去，帶著這份「特別的愛」與傳統文化的智慧，遇見更多不同的靈魂，豐富彼此的人生。

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