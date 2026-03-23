朱雀堂丨金馬獎最佳女配萬茜投身夜總會　秦俊傑神勇破民初奇案

《朱雀堂》是由萬茜及秦俊傑主演民初懸疑短劇，逢周一、二、四及五晚10點30分TVB Plus（82台）播映，每晚一口氣連播3集，包保睇得過癮。首集將於3月23日晚播映。播出的首集故事開場秦俊傑，於上海閘北弄堂發現流浪狗叼着一只斷手後報案。事件中的女死者身份，聯繫到女主角萬茜，精彩劇情由此展開。



萬茜畢業於上海戲劇學院，贏過金馬最佳女配角獎。（公關提供）

朱雀堂丨民初懸疑推理短劇集

《朱雀堂》故事改編自著名小說，既有懸疑推理情節，同時包含原始蠱毒、符咒等元素。劇中的連環命案、壁櫥雙屍故事，佈局精可觀性甚高。男女主角均畢業於名牌戲劇學院，女主角萬茜畢業於上海戲劇學院表演系，2014年憑電影《軍中樂園》獲得第51屆金馬獎最佳女配角獎。男主角秦俊傑於中央戲劇學院表演系畢業，先後參加過電影《黃飛鴻之英雄有夢》、《滿城盡帶黃金甲》演出。

萬茜畢業於上海戲劇學院，贏過金馬最佳女配角獎。（公關提供）

朱雀堂丨秦俊傑發現斷手報案

3月23日晚播出的首集一開始已引人入勝疑雲滿佈，故事開場初來報到的男主角秦俊傑，於上海閘北弄堂發現流浪狗叼着一只斷手後報案。當警察到場調查時，更驚人的情況出現。現場竟然再發現多三具女屍，被裝扮成「接引亡魂」的祭女姿勢，頭頂被打入一枚「散魂釘」；而另兩具屍體一正一反放置在壁櫥內，充滿宗教祭祀色彩的兇案現場，令各人充滿疑竇。事件中的女死者身份，不約而同聯繫到女主角萬茜打理的朱雀堂夜總會，精彩劇情由此展開。

秦俊傑於中央戲劇學院畢業，參加演出過多部電影。（公關提供）

秦俊傑（右一）跟演探長的張呈（左一） 合作查案。（公關提供）

朱雀堂丨雙屍案指向朱雀堂

《朱雀堂》故事講述1929年，上海灘發生了一宗詭異的壁櫥雙屍案，隨後又接連出現多宗舞女被殺的連環命案，舞女口中塞滿名流權貴的卡片，心臟被挖出換成香囊。法醫夏漠（秦俊傑 飾）與探長唐震雲（張呈 飾）於調查過程中，意外揭開隱藏在兇案背後的黑暗權色交易。被害的女孩是被作為祭品，獻給幕後權貴。矛頭皆指向上海最奢華的朱雀堂舞廳，朱雀堂女老闆高英（萬茜 飾）為了保護舞廳內的小姐，與夏漠和唐震雲由最初的對立，最後合作揭出真相。