「霍英東最美孫女」霍詠盈迷上《逐玉》張凌赫　要求胡智略穿古裝

被封為「霍英東最美孫女」的霍詠盈，自2021年與前港姐吳婉芳長子胡智略步入婚姻殿堂後，夫妻二人生活甜蜜且作風低調。近日，她罕有地在社交平台上分享了多個生活點滴，除了公開在馬場拍攝時的逗趣花絮，更展現了迷戀熱播劇《逐玉》男主角的少女心。此外，她亦分享了與丈夫甜蜜同遊日本大阪的照片及詳盡攻略，讓大眾一窺這對門當戶對的高材生夫妻幸福美滿的日常生活。



被封為「霍英東最美孫女」的霍詠盈，自2021年與胡智略步入婚姻殿堂後，夫妻二人生活甜蜜且作風低調，近日她罕有地在社交平台上分享了多個生活點滴。（IG@carolinefwy）

馬場打卡遇意外插曲 幽默發文感嘆拍攝艱難

霍詠盈日前在社交平台上分享了一段在馬場拍攝的即時短片。影片中，她身穿一襲優雅的酒紅色蕾絲長裙，氣質出眾地站在馬場旁準備拍照。

影片中，她身穿一襲優雅的酒紅色蕾絲長裙，氣質出眾地站在馬場旁準備拍照。（IG@carolinefwy）

然而，鏡頭卻突然發生劇烈搖晃並移開畫面，原來是拍攝者為了避開突然闖入鏡頭的馬匹。面對這突如其來的插曲，她事後忍不住在社交平台上幽默地「投訴」，直言「這就是我經常沒有影片內容可以發布的原因。」

然而，鏡頭卻突然發生劇烈搖晃並移開畫面，原來是拍攝者為了避開突然闖入鏡頭的馬匹。（IG@carolinefwy）

面對這突如其來的插曲，她事後忍不住在社交平台上幽默地「投訴」，直言「這就是我經常沒有影片內容可以發布的原因。」（IG@carolinefwy）

迷戀熱播劇古裝男神 笑問丈夫能否嘗試同款

除了分享日常生活，霍詠盈近期亦展現了充滿少女心的追星狂熱。她最近迷上了內地熱播劇集《逐玉》，並被男主角張凌赫俊朗的古裝扮相深深吸引。她毫不避諱地在限時動態中公開分享了張凌赫的劇照，更向粉絲笑言自己每天都在詢問丈夫胡智略，是否也能嘗試穿著這款古裝造型，這番可愛的言論讓不少網民會心微笑。

霍詠盈最近迷上了內地熱播劇集《逐玉》，更向粉絲笑言自己每天都在詢問丈夫胡智略，是否也能嘗試穿著這款古裝造型。（IG@carolinefwy）

甜蜜同遊日本大阪 貼心整理詳盡旅遊攻略

在展現幽默與少女心之餘，霍詠盈早前也久違地發布了與丈夫胡智略的合照，大方放閃。從照片中可見，兩人一同前往日本大阪旅遊，並暢遊了當地的環球影城。在超級任天堂世界的城堡前，高大帥氣的胡智略與嬌小可人的霍詠盈親密依偎，畫面洋溢著溫馨與幸福。此外，霍詠盈更貼心地為粉絲整理了一份詳盡的大阪旅遊攻略，誠意推薦當地的住宿、景點以及各類美食，從高級壽司店到地道拉麵，再到充滿文化氣息的藝術館，充分展現了她對高品質生活的追求與熱愛。

霍詠盈早前也久違地發布了與丈夫胡智略前往日本大阪旅遊的合照。（IG@carolinefwy）

霍詠盈更貼心地為粉絲整理了一份詳盡的大阪旅遊攻略。（IG@carolinefwy）

豪門聯姻門當戶對 學霸夫妻外型實力兼備

霍詠盈與胡智略這段相距兩年的姊弟戀，不僅在外型上極為登對，雙方的家世背景與學歷更是旗鼓相當。霍詠盈的父親是著名外科醫生霍文遜，而她本人也是一名學霸，擁有英國皇家藝術學院的建築系碩士學位。胡智略則是前港姐亞軍吳婉芳與已故富商胡家驊的長子，他畢業於倫敦大學經濟系，並以1級榮譽的優異成績完成學業，隨後再修讀碩士學位。兩人雖然作風低調，但他們在2021年舉行的婚禮依然成為全城焦點，是外界公認才貌雙全的金童玉女。

霍英東二房孫女霍詠盈（Caroline）2021年11月與吳婉芳大仔胡智略（Caspar）結婚。（IG@lynuswoo）