《逐玉》爆紅男主張凌赫靚仔樣惹整容疑雲　網民曬舊照力撐純天然

由張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》爆紅，無論在內地、香港還是海外平台都人氣爆燈，穩坐收視榜前列。劇中男主張凌赫飾演的落難侯爺「謝征」，憑藉「戰損感」以及靚仔外形成功俘獲大批粉絲。



《逐玉》宣傳圖（微博@網劇逐玉）

《逐玉》男主張凌赫爆紅。（微博@網劇逐玉）

建模級顏值被質疑「進化」

隨着劇集熱播，張凌赫的精緻五官再度成為焦點，甚至被形容為「建模級顏值」。然而，「人紅是非多」，近日網上流傳他的舊照，有網民對比其早期鼻翼較寬、鼻頭圓鈍的樣貌與現時深邃的輪廓對比，引發部分網民質疑其臉部曾進行「微調」，陷入「變臉疑雲」。

有網民質疑張凌赫樣貌變化大。（threads截圖）

粉絲曬校草舊照反擊

面對整容質疑，廣大粉絲隨即發動護航行動，紛紛曬出張凌赫學生時代「校草級」的照片，指他以前曾重達100公斤，是靠毅力逆襲成功。網民力撐他只是瘦身成功：「佢以前係100KG嘅肥仔，減肥之後五官自然突出咗啦。」、「他出道前就長這樣了，《寧安》完全是妝造的原因，他五官純天然的」。亦有網民認為只是成長的變化：「氣質不一樣，你們自己20歲跟25歲還不是不一樣」。

網民力撐張凌赫沒有整容。（threads截圖）

網民力撐張凌赫沒有整容。（threads截圖）

張凌赫曾重達200斤。（小紅書圖片）

網民分析牙套與妝造功勞

除了減肥，亦有專業網民分析其臉型變順是牙齒矯正的效果，留言指：「牙齒真的很重要！全世界都該去帶牙套！他原本有兔寶寶牙跟嘴唇外翻戴完整個臉型嘴凸都變順很多」。更有評論指其狀態變化與導演運鏡有關，大讚他「底子根本沒變」。

網民分析有牙套的功勞。（threads截圖）

張凌赫舊照。（網上圖片）

好清純。（網上圖片）

大學時期就好靚仔。（網上圖片）

早期圖片。（網上圖片）

理工系高材生

現年28歲的張凌赫並非戲劇科班出身，他畢業於南京師範大學電氣與自動化工程學院，主修電氣工程。據傳他在江蘇高考時，數學科拿到接近滿分的182分（滿分200分），更曾獲得物理競賽省二等獎。粉絲常戲稱他是「被演藝圈耽誤的科學家」，其高智商學霸背景為他增添了不少知性魅力。