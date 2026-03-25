臥底嬌娃｜關曜儁馬貫東上演無間道　羅毓儀獻吻涂毓麟甜翻網民

由方駿釗監製，邵麗瓊編審的輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，本周一至周五晚八點半翡翠台播出結局周。在劇中，關曜儁同馬貫東戲癮大爆發上演無間道搞笑版經典對白，韋家雄孖煙囪加透明外套露兩點上陣笑翻全場，羅毓儀主動向涂毓麟獻吻。



臥底嬌娃劇照。（官方提供圖片）

3月24日一集《臥底嬌娃》，還有另外三大焦點，分別是關曜儁（Leo）與馬貫東Hehe Style玩轉經典電影《無間道》劇集，還有韋家雄搞笑版「兩點畢露爆汗版絕命毒師」，以及羅毓儀（Yuki）與涂毓麟（Oscar）的Puppy love之吻。

關曜儁和馬貫東。（官方提供圖片）

羅毓儀和涂毓麟。（官方提供圖片）

臥底嬌娃｜關曜儁馬貫東上演無間道

先說Leo與阿東的「無間道式Hehe情」，劇情中講述向來甚有「傻強」（杜汶澤《無間道》角色）Feel的「豬皮」（Leo飾）因在警局撞到阿妙（陳瀅飾）而得悉阿風（馬貫東飾）臥底身份！自覺「茅塞頓開」的豬皮，雙眼發光地稱呼阿風「梁朝偉」（《無間道》 陳永仁）之餘，還投懷送抱兼大派正能量bite、並希望自己《無間道》劉德華上身與阿風拍住上：「朝偉！我之前冇得揀，我依家想揀做個好人，畀我做劉華吖！」豈料阿風搬出黃Sir（黃秋生）經典對白「邊個輸咗，就會死」勸Leo勿胡思亂想，結果繼續換來成日「搭錯線」的豬皮的一句：「朝偉你果然真心當我兄弟！」搞笑的惡搞經典對白，再加上Leo逗趣十足的演繹，令場口極有記憶點。

Leo對馬貫東愛意滿瀉。（官方提供圖片）

臥底嬌娃｜韋家雄搞笑版漏兩點絕命毒師

劇中另一爆笑位，是有「戀兄情意結」、經常希望在製毒生意上幫輕權世豪（杜燕歌飾）的權世傑（韋家雄飾），《絕命毒師》上腦、全副Signature「製毒造型」上陣兼身處劇集Signature露營車上秘製粉精靈，最終更因平日「直播成習慣」，意外將原本只傳給阿哥世豪的製毒片「公諸於世」，因而鋃鐺入獄…為增加場口喜感，韋家雄刻意只穿孖煙囪加透明外套露兩點上陣，期間更因「膠外套」太焗致汗如雨下搶晒鏡，加上家雄喜感爆棚的「懶醒」再緊接「我衰咗了」的演繹，成功引發熱討。

權世傑上演絕命毒師。（官方提供圖片）

臥底嬌娃｜Puppy Love甜翻網民

小茹（羅毓儀Yuki飾）情歸何處亦有了終極答案！原本對歐凱（涂毓麟Oscar飾）未動情的小茹，在醫院看到歐凱畀女圍時醋意大發，加上索柏（吳子冲飾）事件及接二連三小事，令Yuki終釐清心意認定對歐凱的愛，更在歐凱立定決心、但卻依然咿咿哦哦表白之際，主動向歐凱獻吻，感覺極度Puppy Love，令不少網民甜到入心。相關場口值得一提的，絕對是Oscar表白時的青澀表現，不但怕怕醜醜、更少有地作為男生卻給予人一種不食人間煙火之間，難怪獲網民封為「新一代純情男」。

好Puppy Love啊。（官方提供圖片）