69歲TVB「御用奸人」戴志偉近照曝光　曾陷偷食風波形象全毀

曾有TVB「御用奸人」之稱的戴志偉，淡出幕前多年，下個月將迎來70歲生日。日前音樂人伍仲衡於社交平台分享與戴志偉的合照，曝光戴志偉近況。相中戴志偉穿上藍色運動背心，雖然頭髮略顯稀疏，但臉色紅潤、體態結實，狀態極勇，外表完全不似年近70歲。

戴志偉（左）近照曝光。（ig@伍仲衡）

由「御用奸角」轉戰保險界

戴志偉畢業於TVB第10期藝員訓練班，同期同學有劉德華、梁家輝等。他在《射鵰英雄傳》飾演托雷及《新紮師兄》飾演張家明而為人熟悉。效力TVB 30年間，戴志偉得到不少演出機會，憑飾演負心漢等反派角色深入人心，因而有TVB「御用奸人」稱號。至2011年離開TVB後，戴志偉轉任保險公司分區高級經理。

戴志偉以TVB的「御用奸角」著稱，曾在《新紮師兄》、《神鵰俠侶》等多套劇集中飾演奸角。（電視畫面）

戴志偉常出演綠葉角色。（網上截圖）

戴志偉（右）已轉職保險多年，拍劇只是為興趣。（資料圖片）

曾陷「偷食」風波

雖然戴志偉有TVB「御用奸人」之稱，但向來給人正面的感覺，與妻子婚後育有兩子，更曾獲好友陳昭昭公開大讚他是家庭至上的好男人，不過早年陷入桃色新聞令他形象盡毀。2020年，戴志偉突然被爆背妻「偷食」，對象是2016年入職的年輕女同事Candy。當時兩人被傳媒捕捉在淺水灣密會，十指緊扣手拖手沙灘漫步，期間他們有講有笑，女方更不時向男方撒嬌，表現親密。事後面對記者追訪時，戴志偉情緒十分激動，不但用手機反拍現場記者，更爆粗發難，而他在接受《香港01》訪問時亦避談出軌一事：「知道連日嚟記者手足採訪我好辛苦，當日我的確係衝動咗。（點同家人講？）而家所有嘢都處理當中，有消息會再通知大家。」此後他作風變得低調，甚少在鏡頭前露面。