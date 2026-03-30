美食新聞報道丨非一般的蛋撻掀網上熱議　私房菜最怕同枱鹹淡不一

撰文：亞瑟
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由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。非一般的蛋撻一日最多試過賣成600幾隻，黃婧靈（波波）與蔡景行（行仔）異口同聲大讚368層酥皮滋味不凡。鼎爺李家鼎跟蔡景行（行仔）一同食三星級餐廳師傅開的私房菜。

黃婧靈（波波）跟行仔到九龍城搵蛋撻食。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨黃婧靈蔡景行出街食蛋撻

3月30日黃婧靈（波波）跟行仔來到九龍城，今次目標並非泰國菜，而是近期網上熱烈討論的酥皮蛋撻，標榜為「非一般的蛋撻」。蛋撻款色繁多除傳統原味外，還有開心果堅果、朱古力及伯爵茶等口味。他們分別選了開心果堅果撻及368層酥皮原味蛋撻，波波說︰「佢哋一日最多試過賣成600幾隻，全部都係師傅自創，我就最想有紫薯味。」他們異口同聲大讚368層酥皮滋味不凡，包含外層脆內層鬆化兩種口感，而蛋香撲鼻而來。行仔自言本來是牛油皮蛋撻支持者，但這款酥皮集牛油皮的香及酥皮的鬆化於一身。

波猛讚368層酥皮蛋撻口感豐富又好食。（官方提供圖片）
（左一）368層原味酥皮蛋撻、開心果堅果蛋撻。（官方提供圖片）

波波雖然於真人騷節目《魔音女團》16強止步，知恥近乎勇她依然請來《中年好聲音》冠軍歌手周吉佩（吉吉）為自己惡補音準。吉吉看過波波的表演，讚她聲線及台風都不錯，只要改善一、兩粒音走音問題，便能擺脫「魔音」、「耳朵流產」的惡名。

黃婧靈（波波）搵周吉佩（吉吉）惡補唱功，等候下次機會。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨李家鼎跟蔡景行食三星級餐廳

此外，「識食之人」鼎爺李家鼎跟蔡景行（行仔）介入一間私房菜由廚師發辦，特色是兩位合伙人兼廚師均出身於三星級餐廳，單是這賣點已足夠行走江湖。鼎爺以過來身份講出經營私房菜難處，他說︰「最怕同一枱啲客，一個要鹹、另一個要淡。」

鼎爺與行仔齊歎私房菜。（官方提供圖片）

首先上的是羊肚菌清雞湯開胃，以「法式吊湯」方法製作，主打湯底澄清且味濃。接下來是此店招牌菜「佛跳牆炸子雞」，用油份充足的三黃雞（腳黃、嘴黃、屁股黃）釀入鮑魚、花膠及海參製作而成。壓軸一道菜脆皮乳豬卷，將鮑魚、瑤柱、陳皮、臘腸、臘肉炒香後撈上糯米飯，再用乳豬起骨後包住餡料燒製而成，手工、心機及時間缺一不可。

招牌菜佛跳牆炸子雞。（官方提供圖片）
另一招牌菜脆皮乳豬卷。（官方提供圖片）
佛跳牆炸子雞製作過程繁複。（官方提供圖片）
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