施明逝世｜鼎爺罕揭家庭狀況夫妻曾因一事鬧分歧　爆李泳豪錫媽媽

藝人施明於本月21日因肺炎離世，享年74歲。施明來自演藝世家，前夫為演員及武術指導李家鼎，施明早年現身香港開電視《開工大吉77》接受苑瓊丹訪問時透露，因工作與李家鼎結緣，李家鼎出手相救過幾次當時不識人情世故被人欺負的施明。二人於1977年結婚，婚後育有李泳漢與李泳豪兩個兒子，但兩人在1994年選擇離婚。近年施明與幼子李泳豪盛傳鬧出家庭風波，身為生母的施明與長兄李泳漢罕有地雙雙缺席李泳豪的婚宴，引起猜測不斷。李家鼎曾於三年前接受TVB娛樂新聞台訪問，罕有談及家庭秘事。

藝人施明傳出噩耗，於本月21日因肺炎離世，享年74歲。

有指李家鼎當時曾多番要求對方復合，但卻遭到施明拒絕，甚至曾飛到美國要求與施明復合，但依然不果。（drift_greg@IG）

鼎爺罕揭與施明家庭狀況

鼎爺在訪問中被問到是否支持兩子入行，鼎爺嘆道：「其實我同前妻都唔想佢入呢行。」後被說服讓兒子拍劇當作紀念，沒想到兒子一入行便做到現在。鼎爺又指，與施明都提醒過兒子入行不易，「我哋自細都講過，你自己都要諗多樣嘢，萬一公司唔續約，或者唔開你嘅戲，咁你點呢？」

鼎爺承認自己是嚴父，被問到會否打細路，鼎爺透露施明心痛，會制止鼎爺打仔，鼎爺坦言：「我係假打嘅，『打你呀嗱！』佢阿媽就話：『唔得，我教！唔使你肚皮痛呀！』」鼎爺透露兩個仔都很孝順，「豪仔好錫佢媽咪㗎！」鼎爺指豪仔細個性格較倔強，「大個就柔啲，𠱁得佢媽咪開心啲！」

鼎爺與施明一家人。（fb@施明）

施明晚年傳出與幼子李泳豪關係破裂

鼎爺與施明雖然分道揚鑣，但卻不帶有仇恨，即使離婚後，李家鼎依然對施明與兒子照顧有加，施明曾坦言做不到「再見亦是朋友」，兩人餘下的是親人的情。晚年施明傳出與幼子李泳豪母子關係撕裂，皆因得悉李泳豪台灣太太Agnes屬高齡產婦，擔憂新抱難以為李家開枝散葉，故她建議李泳豪再多觀察。

惟李泳豪沒有理會施明的意見及反對，堅持與Agnes共賦同居，更因與施明及李泳漢的關係變得疏離，幾乎斷聯，就連當日決定結婚都沒有通知二人。據悉施明是看報道才知道李泳豪要結婚，李泳豪並沒有邀請她和李泳漢出席註冊儀式，令施明又嬲又傷心，常以淚洗面，母子關係近乎決裂。

而李泳漢傳出在這場風波中選擇企硬力挺母親施明，因而被指觸怒了護妻心切的李泳豪。兩兄弟鬧出嚴重不和。施明也一直被指未能與幼子解開心結，兩母子始終未能破冰。