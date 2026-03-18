曾經是紅遍亞洲的「世紀末美少年」柏原崇，日前歡慶49歲生日。



他已經退居幕後多年，守著伴侶內田有紀。因為收到大陸粉絲的祝賀，柏原崇今年首度公開發文，並大方代表內田有紀感謝粉絲的關愛。

柏原崇（網上截圖）

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柏原崇表示，看到粉絲做的生日祝福影片，令他再次想起了當年懷抱著的那份初心與信念：

年輕的時候，也曾對只是一味朝著目標拼命努力這件事感到過疑問，但30多年過去了，能夠感受到大家依然把這些記在心裡，讓我再次深深體會到—一原來一切努力都不會是白費的。

如今他已經不再是藝人，而是內田有紀的經理人，因此他特地提及公司和內田有紀的動態：

從今年開始，10BEANS 的官方網站已經重新更新，作為內田活動使用的網站。大家也給內田送來了許多溫暖幸福的留言，本人也一直對能被大家如此溫暖地支持著而深深心懷感激。希望這份感謝之情也能夠傳達給大家，並通過內田的笑容繼續傳遞給大家。

現在10BEANS的官網上，滿滿都是內田有紀開心的笑容，雖然年屆50歲，但她驚人的美貌不曾改變。一如柏原崇對她的守護，長達15年不曾變過：「也衷心希望，這份幸福能夠繼續在大家之間流轉」。

柏原崇公司的官網全是內田有紀的美照。（10BEANS）

有趣的是，柏原崇還悄悄在回覆粉絲留言中放閃，一位網友祝他與「內田姐姐」身體健康，柏原崇回覆：「對姐姐的支持對我來說是莫大的鼓舞。謝謝你的溫馨留言。」

柏原崇還悄悄在回覆粉絲留言中放閃。（微博@柏原崇）

另一名網友貼出《惡作劇之吻》動漫圖，祝「柏原直樹與內田琴子」長長久久，柏原崇更幽默回應：「內田的性格跟琴子很像呢（笑）。」甜蜜與深情羨煞所有人。

柏原崇還悄悄在回覆粉絲留言中放閃。（微博@柏原崇）

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