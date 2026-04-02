李若彤帶貨賣保健品捲風波　央視踢爆產地造假　急道歉兼全額退款

撰文：聯合新聞網
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曾以「小龍女」形象深植人心的資深演員李若彤，近年轉戰直播帶貨領域，卻因推薦保健食品捲入風波。

隨著央視揭露「進口保健品」亂象，大陸一款名為「澳洲優思益」的葉黃素產品被指涉嫌虛假宣傳，引發外界高度關注。

央視揭露「進口保健品」亂象，大陸一款名為「澳洲優思益」的葉黃素產品被指涉嫌虛假宣傳，引發外界高度關注。（微博@澎湃新聞）

央視揭亂象　「澳洲品牌」竟為國產

事件起於2026年4月1日，央視曝光多款標榜「進口」的保健品實為國內製造。其中，「優思益」主打抖音、天貓銷量第一，卻被查出實際產地在中國，其在澳洲的註冊地址甚至是一間汽車維修站，所謂「海外品牌」形象瞬間崩塌。

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此外，報導更指出，該品牌背後的行銷操作極具爭議，不僅透過包裝打造「澳洲製造」形象，還花錢尋找學者背書，甚至購買所謂的「國際獎項」，刻意營造高端可信度。

李若彤發聲道歉　啟動全額退款機制

對此，曾在直播間推薦該產品的李若彤，第一時間透過官方帳號「彤享會」發表聲明致歉。她坦言，看到報導後感到「震驚、憤怒與自責」，並承認在選品過程中未進行更嚴謹的背景查核，尤其忽略產地真實性的把關，是嚴重失職，辜負消費者信任。

李若彤（微博@李若彤）

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為彌補損失，李若彤宣布即刻啟動「先行售後機制」，凡於其直播間或商品櫥窗購買「優思益」產品者，不論購買時間或是否拆封，皆可申請全額退款。

明道、名媛章小蕙跟進致歉　退費方案陸續出爐

除了李若彤外，藝人明道與名媛章小蕙也同步發聲致歉。

明道團隊方面表示，將對透過其直播間購買的消費者「負責到底」，採取先行賠付方式全額退款，並承諾未來將以更高標準審核合作品牌。章小蕙所屬公司「玫瑰是玫瑰」則提出售後方案，消費者只要在15個工作日內聯繫客服，即可在7個工作日內完成先行賠付。

目前，相關市場監管單位已對涉事品牌及其行銷公司立案調查，相關產品也已在各大電商平台全面下架。

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