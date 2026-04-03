美食新聞報道丨伍倩彤掃街挑戰瀨尿蝦乾　林映暉品嘗瑞士芝士火鍋

《美食新聞報道》是由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目。在最新一集中蔡景行帶住伍倩彤（Gillian），來到有「香港威尼斯」之稱的大澳掃街，居港瑞士人祈積奇（Jacque）帶林映暉（暉哥）到尖沙嘴食瑞士菜。



Gillian跟行仔到大澳覓食。（公關提供）

蔡景行伍倩彤大澳掃街

蔡景行（行仔）帶住「靚飯腳」伍倩彤（Gillian），來到有「香港威尼斯」之稱的大澳掃街，作為漁村的街邊檔，賣的自然是非一般貨色。首站二人是當地一間餅店，行仔說︰「呢間店嘅沙翁係大澳名物，一場嚟到一定要試，假日人多起上嚟至少要排廿分鐘。」行仔特意為Gillian送上心型沙翁，還表示這款是「可遇不可求」，要有緣才可以買到。可惜這番心意被Gillian一下打沉，她笑說︰「點解我個係心型嘅？同埋你個心都好抽象下。」

行仔為Gillian預備一款心型沙翁。（公關提供）

行仔為Gillian預備一款心型沙翁。（公關提供）

蔡景行挑戰大澳必食榜

行仔未有因此表現沮喪，繼續行程到下一站食另一特產的蝦豬餅，做法是以蝦醬混和碎豬肉炒熟，再配上生菜、手抓餅而成，行仔笑說︰「呢個整法令到蝦醬變咗another level，味濃但又唔會好鹹。生菜係神來之筆，完全中和漏嘅感覺。」

二人對何泳芍推介的蝦豬餅讚不絕口。（公關提供）

一波未平一波又起，蝦豬餅還未消化完，便論到食炭燒海鮮，必食之選包括︰黃花魚春、魷魚、瀨尿蝦乾，配上當地特產紫背天葵茶的清熱解毒功能，就不怕熱氣。

炭香味洋溢的燒海鮮。（公關提供）

炭燒食材包括︰黃花魚春、瀨尿蝦乾、魷魚。（公關提供）

祈積奇帶領林映暉品嘗瑞士料理

此外，居港瑞士人祈積奇（Jacque）帶林映暉（暉哥）到尖沙嘴食瑞士菜，Jacque以一口流利廣東話說︰「呢間係最原裝嘅瑞士餐廳，由調味料、飲品全部都係瑞士入口。」Jacque發辦點菜計有傳統芝士火鍋，他解釋芝士火鍋就如港人打邊爐一樣，是朋友間聯誼社交的方式。接住的還有蘇黎世式牛仔肉、牛仔腰配忌廉酒汁，暉哥還可以學到每款菜瑞士語正確讀音，可謂獲益良多。

著名的芝士火鍋。（公關提供）