「甜茶」遭爆情人節私約女星冷落女友 為奪奧斯卡影帝或斬三年情
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
荷里活男星「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）與網紅女友Kylie Jenner的相處一直是鎂光燈焦點。
不過近期傳出甜茶在情人節當天沒有與女友共度，而是選擇與今年入圍奧斯卡女配角的艾麗芬寧（Elle Fanning）一起參加一場為他舉辦的電影回顧放映系列活動，也讓不少人猜測2人關係可能正走向分手。
一名消息人士指出，甜茶沒有安排在情人節和Kylie一起過，外界普遍認為這是一個非常大的警訊。
同時甜茶還請艾麗芬寧擔任放映座談主持人，但外界普遍認為，他其實完全可以在和艾麗進行宣傳活動時，讓Kylie也一起出席，但他並沒有這麼做：
這件事意義重大，而且不管他怎麼把原因歸咎於工作行程，對Kylie來說都非常傷人。
然而，在情人節被「冷落」的情況並沒有讓Kylie Jenner感到好受！她後來在社交平台上發文，稱自己的情人節對象是媽媽Kris Jenner，而不是添麥菲。這被認為是刻意的舉動，目的是傳達她即使沒有他也過得很好。
消息人士表示，本屆非常有機會拿下生涯首座奧斯卡影帝的甜茶，為了專注衝刺奧斯卡獎，似乎正在刻意與女友保持距離。而即使外界流言四起、甚至讓Kylie Jenner在公眾面前感到難堪，但也有消息人士指出，與添麥菲交往3年的Kylie仍然選擇支持他，並對身邊的人說，甜茶已經答應會補償她。
