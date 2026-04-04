前港姐黃碧蓮公開峇里島唯美婚紗　絕美大長腿盡顯優雅氣質

前港姐黃碧蓮（Linna）自2025年3月宣布離開TVB後，隨即迎來了人生的浪漫新篇章。她在離巢後火速答應圈外男友的懸崖驚喜求婚，並於同年9月在印尼峇里島舉行了一場如夢似幻的盛大婚禮。近日，她分享了當時在峇里島拍攝的絕美婚紗，穿上精緻白紗的她幸福滿瀉，將甜美可人的氣質展現得淋漓盡致。



黃碧蓮（Linna）經由參加《2012年溫哥華華裔小姐競選》時奪得亞軍而入行，之後主持過多個節目，2025年3月宣布離巢。（IG@derplinna）

黃碧蓮（Linna）在懸崖邊甜蜜答應從事生意的圈外男友驚喜求婚，幸福滿瀉。（IG@derplinna）

離巢迎來人生新階段 峇里島彩色煙火下浪漫完婚

曾在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「大龍生」刁蠻女伴「Dion」而讓觀眾留下深刻印象的黃碧蓮，於2025年3月正式宣布離巢。離開幕前工作後，她的愛情生活迎來了開花結果的時刻。同年4月，她在風景壯麗的懸崖邊，甜蜜點頭答應了從事生意的圈外男友精心準備的驚喜求婚。同年9月，這對新人在被譽為「蜜月天堂」的印尼峇里島步入婚姻殿堂。婚禮現場佈滿了浪漫鮮花，兩人在絢麗的彩色煙火下深情擁吻，畫面極具電影感，浪漫氛圍感動全場。

黃碧蓮離巢同年9月與圈外男友在印尼峇里島舉行了一場如夢似幻的盛大婚禮。（IG@derplinna）

二人在親友見證下擁吻！（IG@derplinna）

化身最美新娘宣傳峇里島 花卉婚紗盡顯優雅氣質

峇里島這個被譽為「眾神之島」的度假勝地，擁有碧海藍天、蔥鬱雨林與神秘廟宇，對黃碧蓮而言，這裡不僅僅是一個放鬆的度假勝地，更是她夢想中完美婚禮的理想背景。

黃碧蓮公開峇里島婚禮時著的婚紗。（IG@derplinna）

相片中的她輕撫著這件宛如藝術品的婚紗，精細的刺繡在白紗上彷彿被賦予了生命力，猶如島上盛開的雞蛋花般迷人。（IG@derplinna）

在最新曝光的照片中，黃碧蓮與一件精緻絕美的婚紗進行了深刻的視覺對話。相片中的她輕撫著這件宛如藝術品的婚紗，其設計採用了奢華的花卉貼飾，精細的刺繡在白紗上彷彿被賦予了生命力，猶如島上盛開的雞蛋花般迷人。

一對絕美大長腿無處安放。（IG@derplinna）

而她自身穿著的白紗裙禮服同樣令人屏息，搭配精緻的蕾絲飾邊和層次分明的荷葉邊裙襬，「鬼妹仔」的她將甜美可人與優雅動人的氣質展現得淋漓盡致，眼神中更是充滿了待嫁新娘的幸福與期盼。

而黃碧蓮自身穿著的白紗裙禮服，搭配精緻的蕾絲飾邊和層次分明的荷葉邊裙襬，同樣美得令人屏息。（IG@derplinna）