61歲的男星郭政鴻近年將事業重心轉向內地，積極發展直播帶貨並取得驕人成績。早前他因缺席電影版《尋秦記》而引發外界對他與舊愛滕麗名刻意避嫌的揣測，對此他親自澄清純屬劇情考量，並直言舊情已是「侏羅紀前的事」。回顧其演藝生涯，從獲已故女星周海媚鼓勵入行，到憑藉「通臂猿猴」一角在內地爆紅，再到如今甩走昔日負面標籤，如今更是搖身一變成為顧家的好丈夫與好爸爸。



郭政鴻飾演的王翦，深得觀眾愛戴，可惜未有參演電影版。（《尋秦記》影片截圖）

澄清缺席《尋秦記》因由 拒提「侏羅紀」舊情

早前郭政鴻因未有參演電影版《尋秦記》中「王翦」一角，讓外界再次翻出他與劇中飾演「善柔」的滕麗名昔日的戀情。當年兩人因拍攝《野蠻奶奶大戰戈師奶》擦出愛火，更被拍到二人在車廂擁吻，但兩年後郭政鴻被揭發早已與內地圈外女友結婚並育有一女，令滕麗名無辜成為第三者，他亦因此被外界貼上「渣男」標籤。

滕麗名同郭政鴻曾傳有過一段情，惜最後男方被踢爆隱婚生女而分手。（《野蠻奶奶大戰戈師奶》劇照）

對於缺席電影版，郭政鴻親自解釋，一部電影時長僅一兩個小時，難以容納原劇所有的故事線，斷然否認是為了避開舊愛。他更強調，兩人過往的戀情已是「侏羅紀前的事」，現時雙方各有家庭，不應再提以免造成困擾。

滕麗名之以善柔一角，亮相電影版。（《尋秦記》電影版劇照）

郭政鴻曾於2009年被爆與內地女子育有一女，因而被指一腳踏兩船，形象插水，更被冠上「渣男」之名。（資料圖片）

獲周海媚鼓勵促成入行 演「通臂猿猴」奠定內地市場

回顧當年的入行經過，郭政鴻曾參加《第四屆新秀歌唱大賽》，憑藉俐落的後空翻獲導演賞識參演電影《豬仔出更》。拍攝期間，同劇女主角周海媚極力鼓勵他報考無綫藝員訓練班，更在他學歷未達標的情況下熱心代交表格，助他成功獲得面試機會並於1986年順利入行，其後更有幸在拍攝《大運河》時獲梁朝偉親授演技。

郭政鴻當年還曾參與過《大時代》的演出。（《大時代》劇照）

在TVB期間，身手了得的郭政鴻經常飾演動作反派，為了轉型，他不斷摸索，最終憑《西遊記（貳）》中「通臂猿猴」一角意外爆紅。這個角色不僅成為他在內地的代表作，更為他日後的發展奠定了堅實基礎，讓他深刻體會到遇到一個好角色對演員的重要性。

在TVB期間郭政鴻憑《西遊記（貳）》中「通臂猿猴」一角意外爆紅。（《西遊記（貳）》劇照）

無懼影視寒冬轉戰直播帶貨 專注家庭蛻變顧家好爸爸

面對近年影視圈的「冰河時期」，郭政鴻自2023年參與《疊影狙擊》後便暫無影視新作，但他早已審時度勢，將事業重心轉移至內地的直播帶貨市場，並成功創造了七位數字的可觀收入。他深明變通之道，時常與馬德鐘、吳啟華等好友合作拍片，善用自身知名度拓展商機。

郭政鴻個上一部作品已是2023年參與的《疊影狙擊》。（劇照截圖）

郭政鴻就曾孖埋張文慈做直播帶貨。（小紅書）

曾經歷兩段婚姻的郭政鴻，如今與作風低調的現任妻子生活美滿，並育有17歲的大女倩欣（Haley）及15歲的細女詠之（Ashley）。郭政鴻太太作風低調甚少露面，而兩名女兒則十分自律，大女兒明年應考DSE且成績優異，打算留港升學，這讓郭政鴻深感安慰。如今的他早已告別昔日的感情風波，將心思全盤投入在妻女身上，成為大眾眼中的好丈夫與好爸爸。

郭政鴻近年成功洗底變「慈父」。（微博@郭政鴻）