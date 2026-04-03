Grand住享樂人生｜高海寧挑戰高難度瑜伽　超強柔軟度騷完美Body

《Grand住享樂人生》強勢回歸，由高海寧（高Ling）主持，逢周六晚8點翡翠台播映。４月4日晚一集高Ling除了介紹醫療和運動等結合AI技術外，更訪問了跑步發燒友陳山聰和瑜伽導師黃佩霞，教大家如何Grand住做運動，保持身心健康。



高海寧做瑜伽晒Body。（公關提供）

陳山聰談跑步重要性

陳山聰認為跑步能使人充滿正能量，更可訓練堅持與耐性。為了跑一次馬拉松比賽，山聰坦言要花一年時間練習，所以堅持是非常重要。

陳山聰與高海寧分享跑步的樂趣。（公關提供）

談到如何培養跑步興趣，山聰認為要自己找到樂趣，他舉例指周潤發喜歡一班人跑：「發哥亦希望一班老人家陪佢一齊跑，佢會用老人家嘅節奏去跑。我都試過同發哥跑，佢會就番我嘅節奏去跑，因為佢知我快，佢亦可以快，所以我覺得呢個係好正嘅運動。」

周潤發是圈中出名的跑步好手。（公關提供）

高海寧迷惘期遭周潤發點醒

高Ling稱曾有一段時間感到迷惘，不知道人生方向，機緣巧合下跟發哥一齊跑步：「佢會就我節奏，佢話『你係新人，帶一次你先』。過程中都有傾偈，佢話『高Ling，隻手揸到咁實，入面乜都冇㗎，你一定要放開佢，你先可以重新有個空間去追求你想擁有嘅嘢』。」高Ling很感激發哥啟發了自己之後的人生選擇。

陳山聰與高海寧分享跑步的樂趣。（公關提供）

黃佩霞談瑜伽心得

由模特兒、演員成功轉型做瑜伽導師的黃佩霞，指導高Ling做高難度瑜伽動作。一直有練瑜伽的高Ling身體柔軟度極高，做高難度動作應付自如兼美感十足。

黃佩霞指導高海寧正確瑜伽動作。（公關提供）

黃佩霞坦言已視瑜伽導師為終身職業，並指瑜伽除了可保持體態和健康外，最重要能放鬆心情，因為若身心不健康，就算再富有都不能Grand住享樂人生。高Ling表示眾多運動中，最喜歡做瑜伽。想知高Ling點解最鍾意做瑜伽？想睇高Ling的優雅瑜伽美態？還有高Ling和山聰於節目中會使用「行山神器」，只需用少少力就可輕鬆行山，想知「行山神器」點用？就要收睇明晚播映的《Grand住享樂人生》。

高海寧示範何謂「瑜」美人。（公關提供）

挑戰高難度瑜伽。（公關提供）

超強柔軟度騷完美Body。（公關提供）