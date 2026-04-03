醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂揭空肚胃痛謬誤　黃嘉雯被催眠驚現失憶

撰文：亞瑟
出版：更新：

由陸永夥拍黃嘉雯(Carmaney)主持的健康資訊節目《醫啲阿媽都唔知》，從健康出發以輕鬆手法，改正一些醫學認知的謬誤。4月3日9點半TVB Plus(82台)播映最後一集。4月2日晚一集揭開了空肚胃痛及胃酸倒流的醫學謬誤，兩人在接受鄒醫生即場催眠後，更驚現清醒狀態下忘記名字及無法數數的離奇現象。

鄒醫生強調胃痛跟有否進食沒有直接關係。（官方提供圖片）

醫啲阿媽都唔知丨陸永笑言被女激到胃酸倒流

4月2日一集，阿媽一邊提仔女要定時定候進食，另一邊自己個胃出事話「我個胃又痛，成日都痛唔明點解會咁，已經日日有食飯，又無餓住個胃，都仲係時不時內會痛」。陸永表示一直以來根深蒂固將「食物」跟「胃痛」掛勾，他說︰「啲人成日都話唔可以唔食嘢，一唔食就會胃痛。」鄒重璂醫生表示兩者沒有直接關連，一般人以為胃痛是因為沒有食物下不停分泌胃酸及「自磨」引致，他笑住解釋說︰「出現呢種諗法，應該同過往經濟唔好，啲人唔係成日食得飽，變成食嘢係好重要。加上以前米飯為主食，形成一種概念，經常食嘢等如健康，慢慢附會咗『唔食嘢會胃痛』呢個謬誤。」他補充人體自身有自動系統調節，沒有食物不會分泌胃酸及「自磨」，所以「空肚」會胃痛的理論不成立。

陸永笑言被囡囡激親，引致胃酸倒流。（官方提供圖片）

節目中又提到「胃酸倒流」這類都市人常見的疾病，主流醫學都認為倒流成因是因為分汾過多引起。鄒醫生指出剛好相反，他說︰「胃同食道之間有道『賁門』看管，越多胃酸會閂得越緊，少嘅時候度門鬆咗，胃酸走上嚟。通常係精神緊張嘅表現。」陸永笑言下次有倒流現象時，就要想想是否被阿女激親，令自己緊張。

賁門管住胃酸不會倒流進食道。（官方提供圖片）

醫啲阿媽都唔知丨黃嘉雯被催眠唔記得名

此外，4月3日播映終極一集，陸永、Carmaney將接受挑戰，讓鄒醫生即場催眠。鄒醫生表示可以透過催眠幫助改變一些壞習慣，他說︰「成日都同上堂嘅學員講，有啲壞習慣好似戒煙、戒酒、搣手指、怕曱甴，可以透過催眠減輕或者改變壞習慣。」原理是繞過被催眠者意識，直接跟潛意識溝通給指示。陸永與Carmaney分別接受「瞬間催眠」及「醒態催眠」，成功令二人在清醒狀態下無法數數及講出自己的名字。可能太過神奇，令到節目導演都忍不住親身上陣挑機，想知是否挑戰成功，就要留意最後一集播出。

陸永接受「瞬間催眠」。（官方提供圖片）
黃嘉雯Carmony嚐試「醒態催眠」。（官方提供圖片）
被催眠者都有眼皮震動的特徵。（官方提供圖片）
醫啲阿媽都唔知丨黃嘉雯每朝飲水助通便　陸永用酸鹼飲水機遭狠批醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂解構高血壓　陸永自爆曾被母親打爆電話醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂醫生指抗生素唔使食晒？女士亂用容易感染醫啲阿媽都唔知丨發高燒會燒壞腦？黃嘉雯自爆勁期待發燒醫啲阿媽都唔知丨陸永寸爆黃嘉雯為脂肪平反　豬油撈飯係古人智慧
黃嘉雯
陸永
TVB無綫電視
本地綜藝節目