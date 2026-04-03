醫啲阿媽都唔知丨鄒重璂揭空肚胃痛謬誤　黃嘉雯被催眠驚現失憶

由陸永夥拍黃嘉雯(Carmaney)主持的健康資訊節目《醫啲阿媽都唔知》，從健康出發以輕鬆手法，改正一些醫學認知的謬誤。4月3日9點半TVB Plus(82台)播映最後一集。4月2日晚一集揭開了空肚胃痛及胃酸倒流的醫學謬誤，兩人在接受鄒醫生即場催眠後，更驚現清醒狀態下忘記名字及無法數數的離奇現象。



鄒醫生強調胃痛跟有否進食沒有直接關係。（官方提供圖片）

醫啲阿媽都唔知丨陸永笑言被女激到胃酸倒流

4月2日一集，阿媽一邊提仔女要定時定候進食，另一邊自己個胃出事話「我個胃又痛，成日都痛唔明點解會咁，已經日日有食飯，又無餓住個胃，都仲係時不時內會痛」。陸永表示一直以來根深蒂固將「食物」跟「胃痛」掛勾，他說︰「啲人成日都話唔可以唔食嘢，一唔食就會胃痛。」鄒重璂醫生表示兩者沒有直接關連，一般人以為胃痛是因為沒有食物下不停分泌胃酸及「自磨」引致，他笑住解釋說︰「出現呢種諗法，應該同過往經濟唔好，啲人唔係成日食得飽，變成食嘢係好重要。加上以前米飯為主食，形成一種概念，經常食嘢等如健康，慢慢附會咗『唔食嘢會胃痛』呢個謬誤。」他補充人體自身有自動系統調節，沒有食物不會分泌胃酸及「自磨」，所以「空肚」會胃痛的理論不成立。

陸永笑言被囡囡激親，引致胃酸倒流。（官方提供圖片）

節目中又提到「胃酸倒流」這類都市人常見的疾病，主流醫學都認為倒流成因是因為分汾過多引起。鄒醫生指出剛好相反，他說︰「胃同食道之間有道『賁門』看管，越多胃酸會閂得越緊，少嘅時候度門鬆咗，胃酸走上嚟。通常係精神緊張嘅表現。」陸永笑言下次有倒流現象時，就要想想是否被阿女激親，令自己緊張。

賁門管住胃酸不會倒流進食道。（官方提供圖片）

醫啲阿媽都唔知丨黃嘉雯被催眠唔記得名

此外，4月3日播映終極一集，陸永、Carmaney將接受挑戰，讓鄒醫生即場催眠。鄒醫生表示可以透過催眠幫助改變一些壞習慣，他說︰「成日都同上堂嘅學員講，有啲壞習慣好似戒煙、戒酒、搣手指、怕曱甴，可以透過催眠減輕或者改變壞習慣。」原理是繞過被催眠者意識，直接跟潛意識溝通給指示。陸永與Carmaney分別接受「瞬間催眠」及「醒態催眠」，成功令二人在清醒狀態下無法數數及講出自己的名字。可能太過神奇，令到節目導演都忍不住親身上陣挑機，想知是否挑戰成功，就要留意最後一集播出。

陸永接受「瞬間催眠」。（官方提供圖片）

黃嘉雯Carmony嚐試「醒態催眠」。（官方提供圖片）