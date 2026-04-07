轟炸味蕾的廚房｜戴祖儀誤食紙巾似茉莉花　烏龍百出驚覺單身有因

全新煮食節目《轟炸味蕾的廚房》，由區永權（Albert）與戴祖儀（Joey）首次合作擔任主持，周一至五晚10點30分翡翠台將播出最後五集。名廚周世鞱與李家鋌大方傳授「白鑊炒香」豬肚湯及「微波爐30秒炸豬油」等超實用秘訣。主持戴祖儀在節目中烏龍百出，除自爆曾誤食紙巾外，更因分不清生抽頭抽而爆笑全場，令她慨嘆單身多年或與欠缺廚藝有關。



煮食節目《轟炸味蕾的廚房》進入最後階段，將播出最後五集。（官方提供圖片）

轟炸味蕾的廚房丨名廚教粒粒分明炒飯

4月6日播出的第六集，名廚周世鞱與李家鋌（Bosco）打頭陣。周師傅烹調的「鹹菜豬肚湯配銀絲卷」，秘訣在於全程「白鑊炒香」不落油，令味道更濃郁。烹飪期間，周師傅放排骨落水時意外濺起水花彈向Joey，嚇得Joey大叫：「師傅，攻擊我？」周師傅隨即幽默回應：「睇吓你避唔避得到先！」Joey更自爆童年食麵趣事，指曾將細佬食剩的「紙巾」誤當成「腐竹」入口，直言口感充滿「茉莉花味」！另一名廚Bosco則帶來「豬油渣炒飯」。面對Joey質疑豬油是否不健康，Albert即時平反指天然動物脂肪其實有益。他更傳授「懶人炸豬油法」：只需把豬油條放入碗中，封上保鮮紙，用微波爐叮30秒即可！至於如何令炒飯「粒粒分明」？Bosco提醒蒸飯要乾身並整散，若炒時成糰，加入少量水分即可輕鬆鬆開。

周師傅放排骨落水時意外濺起水花彈向Joey，嚇得Joey大叫。（官方提供圖片）

轟炸味蕾的廚房丨戴祖儀倒瀉蠔油爆笑NG！

4月7日的第七集，焦點落在「美女主廚」鄭紫欣（Kobe）身上，她將示範「海膽帶子意大利餃子」。當Kobe認真搓皮時，在一旁「齋睇」的Joey尷尬表示不好意思，遭 Albert稱她是「傳說中嘅武術指導」。此外，周世鞱師傅會炮製「脆皮糯米飯」。節目尾段更收錄了Joey的絕密NG片段，繼上次將臘味跌在周師傅身上後，今次她不但倒瀉蠔油，更「生抽頭抽分不清」，烏龍百出引起全場爆笑！

當鄭紫欣認真搓皮時，在一旁「齋睇」的戴祖儀尷尬表示不好意思。（官方提供圖片）

戴祖儀的絕密NG片段，引起全場爆笑！（官方提供圖片）

轟炸味蕾的廚房丨戴祖儀驚覺單身有因

4月8日的第八集，名廚譚詠儀將炮製「香茅避風塘軟殼蟹」，叮囑軟殼蟹水分多「不可生炸」，必須先蒸熟。Albert隨即發揮冷笑話本色：「軟殼蟹周圍有得買，咁軟『腳』蟹呢？」Joey竟自稱：「呢度有，我係長腳蟹！」譚詠儀師傅又傳授避風塘炸配料的妙用，Joey提議可以用來「溝嘢」，卻被師傅反問：「係咪攞嚟溝男朋友？」更笑指Joey若學好廚藝應能脫單，令Joey慨嘆：「會唔會單身原因就係我無諗到呢樣嘢？」最後Bosco教大家自製蝦醬，一向聲稱不搣蝦殼的Joey竟破例落手，而在Joey的NG片段中，Joey獲Bosco大讚搣得好，Joey甜笑回應：「好有情緒價值呀，係咪氹我落疊呀？」想知兩位主持與名廚的有趣互動，記得準時收看《轟炸味蕾的廚房》！

譚詠儀師傅反問：「係咪攞嚟溝男朋友？」（官方提供圖片）