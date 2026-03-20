BTS光化門回歸騷爆意外　RM彩排時韌帶撕裂急送院　演出調整曝光

由於此次是在光化門這個深具象徵意義的場地舉辦回歸演出，藝人本人有的強烈意志，盼打造高完成度演出。但本公司優先重視醫療團隊的建議，防止傷勢惡化，最終跟藝人本人做出艱難決定，在《BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG》中將RM的動作減少至最低。RM在舞台上的舞蹈等部分表演將會受到限制。