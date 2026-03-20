BTS光化門回歸騷爆意外 RM彩排時韌帶撕裂急送院 演出調整曝光
撰文：TVBS新聞網
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BTS（防彈少年團）3月21日晚就要在光化門廣場帶來回歸演出，未料就在活動前夕，傳出成員RM受傷的消息。
公司指出3月20日彩排時RM腳踝受傷，已經送醫接受精密檢查與治療。然而醫療團隊建議需要打石膏，且這兩個禮拜內應該要盡量減少活動，專心治療，明晚演出調整的方式也曝光。
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RM彩排腳踝受傷 部分韌帶撕裂
BTS所屬公司BigHit Music今天透過粉絲平台Weverse表示：
RM於19日在進行演出彩排時腳踝受傷，已前往醫院接受精密檢查與治療。檢查結果為被診斷出『副舟狀骨扭傷及部分韌帶撕裂，以及距骨挫傷（韌帶損傷及發炎）』，醫療團隊建議應打石膏，且至少2週內應盡量避免活動，專心康復。
公司也表示：
由於此次是在光化門這個深具象徵意義的場地舉辦回歸演出，藝人本人有的強烈意志，盼打造高完成度演出。但本公司優先重視醫療團隊的建議，防止傷勢惡化，最終跟藝人本人做出艱難決定，在《BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG》中將RM的動作減少至最低。RM在舞台上的舞蹈等部分表演將會受到限制。
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