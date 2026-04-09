正義女神｜佘詩曼直搗醫院救證人　譚耀文許紹雄酒吧Talk莊諧並重

由無綫與優酷聯合出品的全新律政劇《正義女神》，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，4月8日晚《正義女神》分別審理了「秋月樓縱火案」及「兒童之家偽造文書案」，「微笑阿佘」鄙視中帶威嚴微表情勁有戲演技再封神，耀文許紹雄酒吧Man’s Talk莊諧並重，網民讚阿譚演技沉穩中帶鬆馳感夠真實。



阿佘單憑眉頭眼額已經成功嘲弄煒烈，難怪網民大嗌好爽。（官方提供圖片）

「縱火案」中，富二代趙世孝（劉展霆飾）因王偉明（黃耀煌飾）一句「垃圾」兼厲斥其冇家教，竟猖狂至放火燒屋，造成偉明嚴重燒傷、情況危殆。被起訴的世孝父親趙坤（煒烈飾）是惡勢力人士，為包庇兒子不惜一切毁滅證據之餘，還「禁錮」事件唯一證人—世孝表姐林薏冰（潘靜文飾）致其未能出庭作供，令審訊一再延期…最終言官挺身力抗趙坤及一眾惡勢力，終令薏冰得以出庭指證世孝。

阿佘先嚟一個鄙視眼神、再追加一個威嚴樣，最後用氣定神閒樣收尾，可以咁短時間內單憑微表情帶出咁多嘅層次，演技真係好好。（官方提供圖片）

正義女神｜佘詩曼微表情勁有戲

當晚「縱火案」的高潮所在，絕對是四屆視后佘詩曼，在醫院與老戲骨煒烈的對峙戲。阿佘一抵達醫院，即甚有氣勢的撞開其中一名惡霸，之後與案件檢控官邱光正（譚耀文飾）等一行數人齊齊直衝薏冰被禁錮病房，正式向煒烈等人開戰。

阿佘一嘢撞開個惡勢力真係好有氣勢、好型。（官方提供圖片）

阿佘先是皮笑肉不笑：「我哋今日一定要見到林薏冰，如果唔係我唔會離開」，之後即使煒烈手指指出言恐嚇，阿佘仍淡定兼不失霸氣回敬：「我提醒你哋，呢度發生嘅所有事，法庭書記都會錄低，你哋鍾意點樣做隨便你吖」，再氣定神閒、極有威嚴兼半帶鄙視地向煒烈展示其作為法官的權力，被打到毫無還擊之力的煒烈最終只能牙癢癢地投降，爽感十足。相關場口於內地播出後，亦爽爆不少網民，認為阿佘行使法官權力出巡見證人好有型之餘，亦對言官面對惡勢力零畏懼大感欣賞及敬佩。

阿佘全程笑住兼不慍不火咁同煒烈開片，反而仲有氣勢，當然亦好有戲味。（官方提供圖片）

煒烈嘅反應亦令場口更加好睇。（官方提供圖片）

其實阿佘在這短短一集全面展現了言官的多面性，除了醫院對壘場口的超強氣場及睿智感，阿佘還分別展現了言官溫柔、沉穩、幹練、書卷氣及充滿正義感一面，尤其世孝在庭上一面不以為然：「唓！最多咪入去（坐監）三年」，阿佘聽到後的「凌厲憤怒」眼神震撼不少網民，加上言官曾吐出一句：「錯過咗一個高成彬唔緊要，最緊要唔好再畀第二個高成彬出現」，令網民忍不住大讚「阿佘眼神就是正義」。

阿佘單憑眉頭眼額已經成功嘲弄煒烈，難怪網民大嗌好爽。（官方提供圖片）

而相關場口在內地播出後亦引發極大迴響，網民對於世孝的不知悔改反應大感氣結，紛紛留言希望他獲言官重判以正視聽，而言官在該集Ending拿著偉明資料沉思的場口，亦為案件埋下伏線……

正義女神丨譚耀文許紹雄Man’s Talk莊諧並重

譚耀文的演出亦相當耀眼，除了與阿佘拍住上殺入醫院的場口盡顯二人默契外，分別被「縱火案」困擾的二人、在咖啡室相遇一幕，二人「無聲勝有聲」的眼神交流更令不少網民呼上頭，並希望言官與光正最終能復合：「默契度超高，每一個眼神都超有戲，太好磕了，越看越上頭」、「感覺他們很懂對方，每個眼神都好有戲」。

阿佘同阿譚呢段單憑眼神微表情互動、「無聲勝有聲」嘅場口好好睇，唔少網民都希望光正同言官可以復合。（官方提供圖片）

阿佘同阿譚呢段單憑眼神微表情互動、「無聲勝有聲」嘅場口好好睇，唔少網民都希望光正同言官可以復合。（官方提供圖片）

劇內劇外都咁襯。（小紅書圖片）

而獲讚保養得宜、演技正氣沉穩、富鬆馳感夠真實的阿譚，與許紹雄的飲酒談心戲亦相當搞笑，事緣許紹雄因與兒子知行（丘梓謙飾）鬧翻兼被老婆（康華飾）嫌棄，遂找光正飲酒吐苦水，豈料光正不但全程顧住玩電話，更句句窒住許紹雄：「你估你道歉就一定要聽架？」、「嗱，你老婆同個仔已經唔理你喇，我將會係第三個」，阿譚不耐煩的神情＋手指指的霸氣，配以許紹雄先扁嘴後奉承的搞笑轉折，令場口戲味十足又過癮，相當精彩。

阿譚嘅角色討好之餘，再加上佢「鬆馳感」十足嘅演繹，難怪角色咁入屋。（官方提供圖片）