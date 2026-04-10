郭書瑤咖啡廳大解放　邪惡視角流出展現巔峰身材網民鼻血狂流

台灣女演員郭書瑤近日在社媒上載了與朋友在咖啡廳聚會的私服照，畫面中的她性感模樣與昔日綠色挖空裝食葡萄力求脫單如出一轍。網民驚嘆女神入行多年身材依然零走樣，完美示範何謂「童顏巨乳」的巔峰狀態。



黑白掛頸背心搭配淺藍色牛仔褲，卻已展現出不凡的性感魅力。（IG@yaokuo）

郭書瑤咖啡廳邪惡視角

台灣「童顏巨乳」女神郭書瑤（瑤瑤）的吸睛能力依然絲毫不減。來到2026年，她再度憑藉一組性感又搞怪的寫真引發熱潮。近日她分享一組與好友在咖啡廳聚會的私服照，並配文感謝世界上有痘痘貼。當時她僅穿著簡約的黑白掛頸背心搭配淺藍色牛仔褲，卻已展現出不凡的性感魅力。

郭書瑤性感咖啡廳原文（IG@yaokuo）

當中最令網民血脈沸騰的，莫過於一張由上而下的「邪惡俯拍視角」，令其傲人上圍無所遁形。瑤瑤當時更玩得興起，直接將「胸部放喺枱上」，並對鏡頭做出多個趣怪表情。雖然兩則新聞之間存在一段時間跨度，但從這些相片中可見，瑤瑤不論是身型保養還是那份愛玩的心態，依然維持在巔峰狀態，無愧其「童顏巨乳」的稱號。

郭書瑤性感十年如一日。（IG@yaokuo）

郭書瑤23年的葡萄食到2026年

回看郭書瑤過往的社群動態，她「大方晒身材」的風格始終如一。相中的她換上一襲翠綠色洋裝，胸前設計極具心思，特殊挖空位讓迷人事業線若隱若現。

郭書瑤性感海邊食葡萄。（IG@yaokuo）

最令網民關注的，是她嘟嘴品嚐青葡萄的誘人姿態。原來這是在呼應近期網絡瘋傳「跨年連食12粒葡萄能招桃花」的趣聞。瑤瑤幽默地在貼文中回顧：「赫然發現2023已經在幸運葡萄的路上了，2025未完待續⋯⋯」她更自爆被妹妹要求在除夕再食一次，務求將開運儀式做到足，足見女神私下迷信得來又充滿童心。

郭書瑤食葡萄寫真原文（IG@yaokuo）

書瑤女神好性感。（IG@yaokuo）