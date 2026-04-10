正義女神丨曾慧雲無對白淚崩演技看喊全網　入行40年成御用師奶

《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品的全新律政劇，逢周一至周五晚翡翠台八點半播映，4月9日晚播出的劇集當中，「兒童之家偽造文書案」的院長美琴姨姨（曾慧雲飾）被指控偽造文書罪，在法庭上的對白淚崩令無數觀眾動容。



《正義女神》是由無綫與優酷聯合出品的全新律政劇。（TVB圖片）

曾慧雲一心為兒童之家

在法庭上，程睿燊（馬貫東飾）為美琴姨姨（曾慧雲飾）辨護，指其一直以來都是盡心盡力為兒童之家，更是逐一講述曾慧雲為孩子們做的種種，對她而言這班孩子就像自己的親生兒女。基俊小時候家庭背景複雜，他入住兒童之家的時候情緒很不穩定，曾慧雲就慢慢用時間打開他的心扉；慧心有自閉症成日沒有安全感怕接觸陌生人，她就貼心照顧讓他信任自己；啟聰有嚴重的濕疹，她每日都要戴住特製手套幫佢塗藥。

聽到程睿燊（馬貫東飾）講到，「美琴姨姨將所有資助都用喺兒童之家同小朋友身上，佢從來冇考慮過自己」。曾慧雲飾終於忍不住雙眼通紅，眼含熱淚。

曾慧雲一心為兒童之家。（TVB圖片）

曾慧雲零對白淚崩

可惜到最後，邵文（周嘉洛 飾）依舊依法宣判，判處曾慧雲飾即時入獄。身後小朋友因為捨不得她哭聲不斷。直到邵文宣布「被告羅美琴，監禁兩星期，即時生效」，曾慧雲終於忍不住淚崩，場面十分催淚。

曾慧雲零對白淚崩。（TVB圖片）

曾慧雲雖然在法庭中零對白，但是她的情緒遞進變化感染了眾多網民，從一開始的兩眼通紅強忍淚水到後面聽到宣判結果後的淚崩，都體現出她的出彩演技，令人不禁感同身受動容落淚，在網絡上更是引起網民的強烈共情。

曾慧雲零對白淚崩。（TVB圖片）

曾慧雲被封TVB「御用師奶」

曾慧雲入行逾40年，參演過無數劇集，雖然戲分不多，但曾慧雲依然盡心盡力演好每個角色。從影以來經常演出師奶、街坊的角色從而被觀眾熟知，被封TVB的「御用師奶」。曾慧雲早年曾於劇集《皇上保重》裡飾演皇后一角，當時戲份頗重，亦與飾演皇帝的劉德華有大量對手戲。

曾慧雲被封TVB「御用師奶」。（TVB圖片）

曾慧雲敬業演戲

後來在演藝圈發展期間，曾慧雲經常被安排飾演師奶、街坊這類配角，雖然初期對於戲份不多感到有些難以接受，但隨着演出經驗累積，她慢慢覺得演師奶其實也很不錯，更認為既然選擇了演員這條路，無論什麼角色都要認真完成，只要用心演好就足夠了。