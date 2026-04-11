前亞視一哥陳庭威64歲回春踢波　北上廣州發達變富豪自揭單身萬歲

昔日「亞視一哥」、現年64歲的陳庭威，近日隨明星足球隊出賽時展現出「回春」狀態，不僅體能過人，濃密髮量更被網民指重回40歲巔峰。由當年無綫藝訓班出身、曾被封「人狼威」兼與曾華倩相戀，到轉投亞視爆紅並北上自組公司變富豪，陳庭威笑言現時享受「自由身」生活，心態永遠維持在18歲。



《勝者為王》海報。（網上圖片）

陳庭威綠茵場上展「凍齡」神功

久未在香港螢幕露面的昔日「亞視一哥」陳庭威，近年雖然選擇隱居廣州，但其動態依然備受外界關注。最近，這位一代小生再度活躍於觀眾視野，主因是他參與了由陳百祥領軍的明星足球隊，並頻頻隨隊奔赴各地參與比賽。在社交平台上瘋傳的一段比賽片段中，現年64歲的陳庭威展現出驚人的體力，在球場上跑上跑落、寶刀未老，網民紛紛驚嘆：「原來『一哥』咁識踢波！」

與阿叻陳百祥領軍的香港精裝明星足球隊踢波。（小紅書）

網民紛紛驚嘆：「原來『一哥』咁識踢波！」（小紅書）

除了體能過人，陳庭威在零濾鏡下的「回春」狀態更成為討論焦點。相片及影片中的他身型修長，面貌與當年全盛時期相比幾乎沒太大落差。最令一眾男網民羨慕的，莫過於他那一頭烏黑濃密的秀髮，在陽光下完全不見老態，網民激讚其外表保養得宜，看上去猶如40歲的壯年人，絕對是演藝圈的凍齡傳奇。

陳庭威早前分享打拳片段，赤裸上身騷川字腹肌，外貌身形依然年青。（抖音圖片）

陳庭威藝訓班出身與天王同門

回顧陳庭威的演藝之路，可謂一波三折。他在1984年出身於無綫電視（TVB）藝員訓練班，同屆同學可謂星光熠熠，包括天王郭富城，以及一代女神曾華倩、邵美琪及黎美嫻等。畢業後，他曾參與《新紮師兄續集》及《旭日背後》等多部作品，可惜在無綫期間的星途平平，始終未能晉身一線。

可惜陳庭威在無綫期間的星途平平，始終未能晉身一線。（劇中截圖）

當年最令大眾印象深刻的，反而是他在圈中的緋聞與負面標籤。由於早年被指對異性表現過分熱情，他曾被冠以「人狼威」之名。而在感情生活上，他曾與陳雅倫發展過一段4年的戀情，直至1988年宣告分手。隨後他在拍攝《新紮師兄續集》時與同學曾華倩相戀，然而這段情亦未能開花結果，女方因難忍其大男人性格而主動提出分手，陳庭威事後也曾自認性格不夠細心，導致兩段情均無疾而終。

無綫出身的陳庭威，曾同梁朝偉喺《新紮師兄續集》合作。（電視截圖）

陳庭威轉投亞視成就一哥神話

1991年是陳庭威事業的轉捩點，他毅然離開無綫轉投亞洲電視（ATV），隨即迎來事業大爆發。憑藉劇集《豪門》、《勝者為王》及《我來自潮州》等經典作品，他不但成功在香港站穩陣腳，更紅遍台灣。他那成熟穩重的形象讓他逐漸擺脫「人狼威」的污名，正式坐穩「亞視一哥」的寶座。

直到2004年拍罷《8號巴士站站情》後，當時43歲的陳庭威決定將事業重心移往內地。雖然他減少了劇集產量，卻極具商業頭腦地成立了個人文化傳媒公司「威威世界」。除了偶爾接拍戲劇，他主力穿梭於各大表演及商演活動，憑藉昔日名氣四出登台，據悉工作量極其驚人，早已賺到盆滿缽滿，享受優渥生活。

陳庭威過檔亞視後，憑《豪門》、《勝者為王》和《我來自潮州》打響知名度，更成為「亞視一哥」。（微博圖片）

陳庭威現身亞視台慶自認心態永遠18歲

雖然淡出香港幕前多年，但陳庭威對老東家仍深具情誼。2023年他特別返港出席「亞洲電視66周年台慶」，在零濾鏡的近距離接觸下，其樣貌被指十年如一日。面對媒體的讚賞，他自信滿滿地分享養生哲學：「我的狀態保持得很好，年年18歲，沒什麼變化。最重要是每一天都開心、身體健康，享受自由快樂的生活。」

陳庭威自信滿滿地分享養生哲學。（陳庭威抖音）

對於外界最關心的感情狀況，現時已過耳順之年的他依然守口如瓶。被問到是否已婚，他僅以「自由身」自居，並笑指以前流行「地下情」，現在亦不需要向公眾交代太多。他坦言目前非常享受與家人相聚的時光，日日食飯開開心心，對現狀感到非常滿足。這種樂觀的心態與積極的運動習慣，或許正是他能維持「40歲狀態」的真正秘訣。