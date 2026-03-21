全球熱播實境秀《Married At First Sight》無預警傳出令人心碎的噩耗！日前才剛以「健康因素」為由宣布退出節目錄影的54歲常駐約會專家梅爾席林（MelSchilling），本月13日突然在社群平台拋出震撼彈，沉痛證實自己已罹患末期癌症，且窮盡了所有醫療手段。



她絕望卻堅強地向大眾吐露：

說實話，我不知道自己還剩多少時間。

奇蹟破滅！16次化療全失效……癌細胞無情吞噬左腦

梅爾席林自2016年加入九號電視網（Nine）這部現象級影集後，憑藉犀利又溫暖的專業形象圈粉無數。

Mel Schilling本月13日突然在社群平台拋出震撼彈，沉痛證實自己已罹患末期癌症。（IG@mel_schilling1）

Mel Schilling是真人騷節目《Married At First Sight》常駐成員：

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她在長文中回憶這段殘酷的抗癌血淚史：2023年12月，她先是被診斷出結腸癌，切除了一顆宛如檸檬大小、被她戲稱為「泰瑞（Terry）」的腫瘤。當時她一度收到完全康復的通知，原以為已經戰勝死神，沒想到幾個月後，癌症竟凶猛復發並轉移至肺部。

為了活下去，她在拍攝《Married At First Sight》期間苦撐著挺過16次化療。原本獲知符合今年3月一項突破性臨床試驗資格，讓她重燃生命曙光；然而，殘酷的命運卻在聖誕節期間給了她致命一擊。她開始經歷劇烈頭痛與右半身麻木，檢查後才驚覺，癌細胞已經悄悄擴散到了左腦。

「儘管隨後進行了放射治療，但我的腫瘤醫療團隊現在告訴我，他們已經無能為力了。」席林心碎地寫道。這句醫生的宣判徹底改變了一切。

這就是我現在的處境。我的生命之光開始黯淡——而且非常迅速。現在，即便是簡單的日常任務也變得異常困難，我必須依靠我美麗的家人來照顧我。

即使面臨死亡倒數，席林仍展現出驚人的求生意志。她附上一家三口的溫馨合照，誓言絕對會戰鬥到最後一口氣，並在摯愛的包圍下度過餘生。

《Married At First Sight》自首播以來話題不斷，更是電視台的超強吸票機，最新數據顯示節目狂吸近300萬名觀眾，穩坐收視霸主寶座。如今痛失台柱，九號娛樂公司也立刻發布聲明，表達了「深切的悲痛」。

在貼文最後，席林特別感謝這兩年來粉絲如雪片般飛來的打氣訊息，並用自身的血淚教訓，對所有人發出了最後的生命警告：

如果我能留給你們一句話，那很簡單就是：如果感覺身體哪裡不對勁，請務必去檢查。這或許能救你一命。

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