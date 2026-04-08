網紅柬埔寨死裏逃生斷雙腿　直播親揭賣豬仔內幕　兩帳號突遭封禁

大陸女網紅吳甄楨（Umi）在抖音以「辣妹風」美妝內容累積逾兩萬粉絲，不過去年年底，她卻被人直擊坐在柬埔寨街頭的照片流出，髮亂、消瘦且神情呆滯，雙腿瘀青明顯，與過往形象差距極大。



但就在近日，她罕見提及當時在柬埔寨的生活，卻在脫口之際，抖音帳號遭到封鎖，帳號甚至被凍結，引發一陣討論。

吳甄楨被拍到在柬埔寨街頭流浪。（互聯網）

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吳甄楨去年底坐在柬埔寨街頭的照片流出，髮亂、消瘦且神情呆滯，雙腿瘀青明顯，與過往形象差距極大，被發現時甚至雙腿已經骨折，事件曝光後，大陸駐柬埔寨單位介入並安排送醫與返國。醫療檢查顯示，她曾罹患肺部感染與胸膜炎，體內驗出甲基安非他命與氯胺酮。

吳甄楨回國後，於今年1月恢復社交平台與直播帶貨，不過對於當時在柬埔寨的一切，她起初是隻字不提，直到4月2日晚間，她開啟一場名為「柬埔寨動盪故事」的直播，首次回溯出國經過，語氣虛弱、敘事斷續。

吳甄楨當時被一名女性熟人以高薪工作為由帶離大陸，抵柬後護照遭扣留，行動受限；期間被安排接觸對方前男友，並被要求進行所謂「鍵盤工作」。她直言：

我被那個女人騙了，她還沒有被抓到。

因為內容敏感，吳甄楨並未詳述太多細節，該場直播一度湧入上萬人同時在線，不過就在30分鐘後，畫面突遭切斷，介面顯示「房間已關閉」。隔日，她的兩個抖音帳號亦顯示全面凍結。

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