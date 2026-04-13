香港資深電影監製鄭振邦離世　曾一手締造港日合作黃金歲月

香港資深電影監製鄭振邦驚傳於4月10日離世，消息傳出後震驚整個華語電影圈。鄭振邦在香港電影的黃金年代入行，多年來在幕後默默耕耘，橫跨監製、製片及發行等多個重要領域。他不僅是已故巨星張國榮的生前密友，也曾擔任女星周海媚的經理人。而他最為人津津樂道的成就，莫過於憑藉其深厚的日本留學背景，成功促成了多部香港與日本影壇的經典跨國合作，為港產片成功打入日本市場立下了不可磨滅的汗馬功勞。



香港資深電影監製鄭振邦驚傳於4月10日離世。（Threads）

有網民發文聲稱鄭振邦已經離世。（Threads）

從劇組翻譯到推動港日電影交流

鄭振邦於上世紀八十年代後期正式投身電影業，一步一腳印地從幕後基層崗位做起。他早年畢業於日本工學院映像系，擁有極為流利的日語能力，這項優勢讓他得以在譚詠麟、成龍等巨星前往日本拍攝時，擔任劇組的重要翻譯橋樑。學成回港後，他先後於多家知名電影公司歷任場記、副導演、製片、策劃、統籌、執行導演至監製等職位，憑藉著對電影製作的無比熱情與深厚專業，逐漸成為業界備受敬重與信賴的重量級人物。

鄭振邦與日本著名藝人福山雅治的合影。（微博圖片）

鄭振邦曾任成龍在日本拍攝時的劇組翻譯。（微博圖片）

在其輝煌的職業生涯中，鄭振邦始終致力於推動港日兩地的電影交流與合作，成功撮合了多位頂尖巨星的跨國演出。其中最為影迷所熟知與感動的，便是由張國榮與日本女星常盤貴子合演的經典浪漫愛情片《星月童話》。這部電影不僅在當年成為一時佳話，更成功將港產片的影響力深植日本市場。此外，由金城武主演的《不夜城》、郭富城與藤原紀香合作的動作大片《雷霆戰警》等，也都是由他在幕後全力推動的矚目作品，這些經典之作在當年均掀起了極高的話題與熱潮。

張國榮與日本女星常盤貴子合演的經典愛情片《星月童話》。（網上圖片）

金城武主演的《不夜城》。（網上圖片）

郭富城與藤原紀香合作的《雷霆戰警》。（網上圖片）

抵押房產力撐本土電影展現極致熱愛

除了積極推動跨國合作，鄭振邦對香港本土電影的貢獻同樣功不可沒。他曾在著名導演唐季禮的處女作《魔域飛龍》中擔任製片，展現其獨到的眼光。更令人敬佩的是，在拍攝經典喜劇《九二黑玫瑰對黑玫瑰》時，他為了支持電影製作，竟然義無反顧地抵押了自己的房產，這份破釜沉舟的魄力，足見他對電影藝術的極致熱愛與承擔。

為了支持《九二黑玫瑰對黑玫瑰》的拍攝，鄭振邦義無反顧地抵押了自己的房產。（網上圖片）

鄭振邦與周潤發合影。（微博圖片）

鄭振邦與任達華合影。（微博圖片）

回顧其早年經歷，他也曾擔任過經典靈異電影《靈幻先生》的製片，一直到近年，他依然活躍於幕後，參與監製的作品涵蓋了多種不同類型，包括2017年的《蕩寇風雲》、2015年的《老笠》、2014年的《四大名捕大結局》與《屍城》等。他將一生毫無保留地奉獻給了光影世界，留下的無數佳作將永遠留在廣大影迷的心中。

2017年的《蕩寇風雲》。（微博圖片）