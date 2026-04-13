美食新聞報道丨謝嫣薇推介米芝蓮肉骨茶　伍倩彤食琵琶鵝食到升仙

撰文：亞瑟
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飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVBPlus（82台）播映。《美食新聞報道》最新一集由馬來西亞食評家謝嫣薇帶路，前往中環品嚐獲2026米芝蓮必比登推介的正宗馬拉菜，大讚其肉骨茶及特色「哥斯拉」飲品。另一邊廂，伍倩彤與蔡景行則深入旺角百年老字號酒樓，挑戰需預訂三日的傳統手工菜琵琶鵝，更被買少見少的煎釀鯪魚工序所震撼。

施焯日大讚其肉骨茶。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨謝嫣薇中環推介肉骨茶獲米芝蓮肯定

4月13日一集中謝嫣薇（Agnes）再度出動，她表面身份是著名食評家，實際上是旅居香港的馬來西亞人。所以她會帶施焯日（Arthur）品嚐正宗馬來西亞菜，Agnes形容家鄉菜的特色是濃郁、奔放，而今次介紹的餐廳不單有Agnes這位馬拉人認證，更獲2026年米芝蓮必比登推介，為性價比極高之選。

謝嫣薇帶施焯日品嚐正宗馬來西亞菜。（官方提供圖片）

這間位處中環的馬拉餐廳，是區內不少打工族的食堂。而這裏出品的肉骨茶，獲Agnes大讚︰「呢度係香港唯一我滿意嘅，好嘅肉骨茶唔止有藥材味，呢個仲要有淡淡嘅肉味同冬菇香味。」配以油炸鬼索滿湯汁的食法，滿足度爆燈。

Agnes帶Arthur品味正宗馬拉肉骨茶。（官方提供圖片）

另一推介是福建炒麵以正宗星馬手法炮製，同一碟內分別加入油麵同米粉，提供兩種口感。最後來一杯可可哥斯拉，這頓馬來菜就算圓滿結束，Agnes笑說︰「所有星馬美食中心同印度人熟食檔，一定會賣呢杯飲品。呢款有雪糕叫『哥斯拉』，無雪糕叫『恐龍』，因為哥斯拉大隻過恐龍。」

福建炒麵滴上酸柑汁令層次提升。（官方提供圖片）
馬拉人至愛可可哥斯拉。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨伍倩彤食百年酒樓手工琵琶鵝

此外，伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）再度合體出擊，介紹一間位於旺角的百年老字號酒樓。他們一入內便被店內70、80年代的裝修吸引及音樂吸引，酒樓主打傳統手工粵菜，鎮店菜琵琶鵝要早三日前預定。

鎮店菜琵琶鵝要早三日前預定。（官方提供圖片）

自稱是食物焚化爐的Gillian咬過一啖後，用「升仙」來形容美味，她說︰「唔止啖啖肉，而且皮薄夠脆，師傅講隻鵝搽完醬料之後，要風乾半日再去燒，所以特別花時間。」

出爐後的燒鵝因貌似琵琶而得名。（官方提供圖片）

另一道必食佳餚是家鄉煎釀鯪魚肉，心機位在於鯪魚拆肉起皮後，將鯪魚肉剁碎後釀回魚皮內再炸，由於工序繁多已很少地方可以吃到。

家鄉煎釀鯪魚肉。（官方提供圖片）
江南釀百花雞。（官方提供圖片）
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