視帝夏雨食生蠔神采飛揚　曾為子女當空中飛人現回流江門定居

昔日視帝夏雨近日在江門大啖生蠔時被網民「野生捕獲」，年屆八旬的他面色紅潤、神采飛揚。自2017年淡出幕後，夏雨選擇回流江門定居，近期更與米雪等老拍檔拍攝短劇《邑城風雲》過戲癮。回顧過去，他曾為子女學業移居加拿大，長時間忍受分隔兩地之苦，如今子女成才，他終於能放下重擔，在內地寫意安享晚年。



夏雨大啖食生蠔時被網民捕獲。（小紅書）

夏雨身形健旺大啖肥美生蠔

昔日無綫視帝夏雨，近日於內地江門大啖肥美生蠔時被網民「野生捕獲」。當時他正與藝人麥家琪及林偉結伴同行，相關集郵影片隨即在社交平台瘋傳，引發熱烈討論。片中的夏雨頭戴深藍色鴨舌帽，雖然衣著打扮低調樸素，但其面色紅潤，眼神精靈，一啖入口生蠔時展露出心滿意足的神情，動作利落且神態自若。不少網民看到影片後紛紛留言，大讚這名老牌影星依然精神爽利，「識飲識食」的模樣盡顯美食家本色，更直言非常羨慕他這種悠哉游哉的退休生活。

夏雨面色紅潤，眼神精靈，一啖入口生蠔時展露出心滿意足的神情。（小紅書）

夏雨回流江門安享晚年

夏雨縱橫影視圈超過五十年，自2017年完成TVB重頭劇《溏心風暴3》後，便逐漸淡出幕前。近年他作出了新的人生規劃，選擇回流內地並於江門購置物業。自從定居大灣區後，他似乎更懂得尋找生活樂趣，除了像影片中四處尋訪民間美食，早前更因難掩戲癮，與米雪、謝雪心等多年老拍檔聯手拍攝短劇《邑城風雲》。雖然只是客串性質，但再度出山的夏雨非但沒有倦意，反而顯得紅光滿面。這種「美食配演戲」的生活節奏，無疑令他心境年輕不少，其最新狀態更被形容為「回春」般勇猛。

《溏心風暴》系列夏雨同李司棋是靈魂人物！（劇照）

夏雨曾客串演出2019年劇集《解決師》，近年淡出幕前過半退休生活。（劇照）

夏雨曾為子女前途移居加拿大

回顧夏雨的奮鬥史，其實他曾為家庭作出了巨大犧牲。早於1994年，他為了給予子女更優質的教育環境，毅然舉家移民加拿大。然而，為了維持家庭的龐大開支及繼續發展演藝事業，他被迫與妻兒分隔兩地，展開了長達多年「空中飛人」式的生活，頻繁往返港、加兩地奔波。雖然當年犧牲了大量陪伴子女成長的黃金時間，但如今子女皆成才，他亦能放下重擔。現在的他選擇在江門寫意生活，補償當年的勞碌，不少影迷都對這位好爸爸、好戲骨送上祝福。