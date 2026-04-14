《逐玉》慶功宴張凌赫田曦薇合體親密切蛋糕　雙方經紀人世紀和解

近日，古裝劇《逐玉》於北京舉辦慶功宴，主演張凌赫、田曦薇帶領劇組全體人員再度齊聚。該劇不僅在雙平台熱度成功突破萬點，更登上多國海外熱搜榜首，也因此獲得平台高層與業內重量級人物親臨現場支持。張凌赫田曦薇時隔多月再合體和導演一起為慶功宴切蛋糕，此外，經紀人之間的「世紀和解」更是瞬間引爆全網話題。

張凌赫田曦薇合照。（Weibo@桃er桃）

張凌赫田曦薇再度合體

在《逐玉》的北京慶功宴上，張凌赫與田曦薇再度合體，並與導演曾慶傑一同現身切蛋糕，互動十分溫馨。在曝光的影片片段中，張凌赫和田曦薇兩人握著同一把蛋糕刀，動作自然又親密，畫面十分養眼。兩人再度同框，也讓觀眾瞬間被拉回當初追劇時的氛圍，重溫他們在劇中的精彩合作。不少網民看完紛紛直呼兩人外型氣質超級般配，也紛紛留言表達期待，希望張凌赫和田曦薇未來能夠迎來二搭，帶來更多優秀的作品。

張凌赫田曦薇再度合體。（Weibo@會火）

張凌赫哽咽發言

在慶功宴上，張凌赫回顧在劇組的400多天日子以及與田曦薇的拍攝經歷，哽咽發言感謝劇組工作人員的辛苦付出以及觀眾的喜愛，說到後面更是停頓下來平復自己的情緒。「這部戲能有現在的成績離不開每一位工作人員，感謝大家的付出，也感謝大家對我的支持。」最後更是呼籲大家多多支持他接下來的兩部新劇，《下一秒過火》和《歸鸞》。

張凌赫哽咽發言。（Weibo圖片）

田曦薇發言上升文化輸出

田曦薇在發言中提到，《逐玉》在網飛、台灣、新加坡都取得了好的播出成績，表示意識到了需要承擔文化輸出的責任，「我要做好的文化內容，我要讓世界的人看到我們中國的東西。」致謝環節更是以幽默的方式「排名不分先後」感謝騰訊視頻以及愛奇藝引得全場大笑。

田曦薇發言上升文化輸出。（Weibo圖片）

雙方經紀人恩怨破冰

早年張凌赫的經紀人徐以若與田曦薇的經紀人公鈺涵就曾因為番位問題結下恩怨，也正因雙方團隊長期對立，兩位藝人過去在公開場合裡也不得不刻意避嫌，直到兩人合作《逐玉》之後，彼此關係才慢慢破冰，而在這次慶功宴上，兩位經紀人更是並肩一同敬酒，被網民戲稱「九年恩怨一杯酒」。