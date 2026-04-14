OT無限Loop｜TVB開深夜節目直擊社畜血淚史　周嘉洛驚喜聲演主角

早前TVB Plus（82台）宣布將推出A.I動畫《AI930︰社畜求生101》，周嘉洛聲演主角「貓貓阿星」、《多拉A夢》「胖虎」聲優黃啟昌聲演「肥狗阿花」，引來觀眾期待。TVB Plus上周六凌晨率先推出《OT無限Loop》阿星、阿花率先上陣娛賓。



TVB Plus（82台）全新AI節目《OT無限Loop》。（公關提供）

周嘉洛聲演主角「貓貓阿星」。（公關提供）

AI版《魚樂無窮》

夜䦨人靜之時，有無曾幾何時覺得空虛、覺得寂寞、覺得凍，公司還有那位未收工？ TVB Plus（82台）全新AI節目《OT無限Loop》，逢周一至周日凌晨三點半至早上六點，透過電視全程直擊兩位社畜阿星、阿花捱更抵夜職場血淚史「真人騷」。從辦公室的4部閉路電視，你會見到營營役役加班工作的阿星，有時他會離開座位作舒展運動；還有經常偷懶打瞌睡的阿花及全神貫注擔任保安的水豚。畫面配上柔揚樂韻，令人不期然想起當年亞視收台後，直播熱帶魚在魚缸中游泳的《魚樂無窮》。當年這套通宵節目所以為人津津樂道，全靠周星馳主演的經典電影《家有囍事》上位。

透過電視全程直擊兩位社畜阿星、阿花捱更抵夜職場血淚史。（公關提供）

《OT無限Loop》大獲好評

《OT無限Loop》上周六凌晨首播後吸引不少網民開帖留言，KOL飛天爺爺亦有分享，更提議「部售賣機其實可以賣廣告㗎喎」。亦有自稱10年沒有睇電視的網民表示「三樣嘢鍾意返睇電視︰唱錢、周嘉洛、胖虎配音員……」。而有看過節目的觀眾，大讚《OT無限Loop》的畫風直迫卡通電影《優獸大都會》（Zootopia）的水準。

KOL飛天爺爺想起當年亞視的《魚樂無窮》通宵節目。（公關提供）

有網民開帖留言。（公關提供）

有網民開帖留言。（公關提供）

有網民開帖留言。（公關提供）