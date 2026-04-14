試真 D丨周嘉洛亂入宮女群熱舞　江美儀渠邊食糖水臭到面容扭曲

無綫綜藝節目《試真 D》逢星期一至五晚上10時30分翡翠台播映，節目由江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作擔任主持。在最新兩集中江美儀、周嘉洛與吳業坤深入惠州及東莞，挑戰評價兩極的食店。



三人即將深入惠州及東莞，挑戰評價兩極的食店。（官方提供圖片）

試真D深入莞惠挑戰重口味小食

江美儀、周嘉洛與吳業坤三人不僅在惡臭渠味下忍痛品味優質糖水，坤哥更因大讚口感滑溜的「腸粉天花板」而高呼想「打茄輪」，並豪邁地左右開弓狂擦兩隻巨型燒鵝髀。此外，周嘉洛在靚裝餐廳與「宮女」起舞，江美儀則針對食物質素欠佳的店舖給出實用的打卡兼避雷貼士，節目過程充滿毒舌又中肯的笑料。

4月14日與4月15日兩集，江美儀、周嘉洛及吳業坤分別到了惠州及東莞繼續「試伏」，並先後試吃了（排名不分先後）啱晒打卡、但被批食物質素唔多掂的靚裝餐廳；用料好味、但環境卻有陣陣垃圾味的抵食糖水舖；超過100個差評、即叫即炸／製的特色小食「阿嫲叫」及「酿春」；創意滿分的東莞「腸粉天花板」；「三浸三吊」知名「豆皮雞」；在地人推介、但網絡評分唔算高的竹筒飯；及被指靚髀難求的「隨心燒鵝」餐廳！為了增加特色，這兩集更增設了類似新聞報導的環節、玩味十足。

吳業坤坐在「龍椅」上，介紹猶如置身古代的餐廳。（官方提供圖片）

周嘉洛亂舞戰東莞腸粉天花板

這兩集最大亮點，是三人到了一間被網民評為食物一無是處、又有「群魔亂舞」的餐廳。三人「試伏」期間，一群戴上面紗、作宮女打扮的女侍應們在大鑼大鼓下起舞，向來愛「亂舞」娛賓的周嘉洛、即情不自禁走近「群魔」一齊跳，場面熱鬧。但說到食物質素，這間打卡靚裝餐廳卻因一大死因、被三位主持狠批，美儀姐「試伏」後，更給出了既能打卡又能避雷的超級貼士，到底是甚麼？就是密切留意節目。

三人進食時，突然聞得巨響，原來是「宮女」表演跳古代舞。（官方提供圖片）

周嘉洛笑言身體不由自主上前起舞。（官方提供圖片）

周嘉洛聞渠味感受當地文化

三人放下身段、到「渠味」糖水舖吃甜品也是相當好睇！雖然三人試伏期間一再飄來由附近坑渠位傳來的陣陣惡臭，美儀姐更一度臭至面容扭曲，坤哥則「紙巾塞鼻孔」積極抵抗惡臭、畫面爆趣。雖然「臭得驚人」，但三人還是對該舖的甜品讚不絕口，認真神奇。

三人於渠邊附近食榶水，臭到美儀姐面容扭曲。（官方提供圖片）

坤江美儀用紙巾塞住鼻孔歎美食。（官方提供圖片）

另獲封「東莞腸粉天花板」的小食店，其妙趣之處勝在「玩味十足」，竟推出顏色有深淺之分的「咖啡味腸粉」，獲江美儀嘉洛仔笑言是「腸粉界任達華及古天樂」；並對食店的葱花腸粉讚不絕口，皆因皮薄兼又滑又煙韌，笑言有「打茄輪」感覺，即吸引「佻皮擔當」坤哥拿起成碟腸粉喪吃兼高呼：「好耐冇打過茄輪喇！」美儀姐見狀即「喝斥」：「你係咪玩嘢呀？」口花花的坤哥席間還狂讚女店員髮型好睇兼捉實對方玩自拍，氣氛歡愉。

坤哥「齒」兩隻燒鵝髀成面油

至於燒鵝店體驗亦甚有驚喜，面對「成塊面咁大」的燒鵝髀，坤哥忽發狂想左、右手各擸一隻嚟「齒」、仲要食到成面都係油，爽感十足，坤哥更笑言相關Moment堪稱其「人生照片」！想睇美儀姐、周嘉洛與坤哥搞笑、毒舌但又中肯嘅食評？就要密切留意《試真D》。