「音樂情人」鄭子誠爆手抄鄭國江金曲《漣漪》　將心意對象追到手

昨日（14/4）香港電台知名DJ、素有「音樂情人」之稱的鄭子誠，現身出席《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會。在充滿集體回憶的氣氛下，鄭子誠接受《香港01》受訪時大方分享了自己與鄭國江老師作品的一段浪漫情緣，更直言成功將心意對象追到手，鄭老師絕對是「最強助攻」!

「音樂情人」鄭子誠爆手抄鄭國江金曲《漣漪》成功將心意對象追到手。（葉志明攝）

手抄《漣漪》歌詞 成功俘獲女神心

鄭子誠在訪問中透露，他在學生時代就已經是鄭國江老師的忠實擁躉。他笑稱，在那個通訊尚未發達、充滿純真情懷的年代，自己曾為了追求心儀的女生，特意親手抄錄了由鄭國江老師作詞、陳百強演唱的經典金曲《漣漪》。「當時覺得《漣漪》嘅歌詞寫得實在太精采，完全形容到男仔追求女仔時嗰種悸動。」

鄭子誠憶述，他將手抄的歌詞送給對方，對方深受感動，覺得他「文采非凡」。他笑言當時並未透露這其實是鄭老師的作品，沒想到這招「借花獻佛」竟然馬到功成，成功與對方展開戀情：「記得當時佢都有問我點解寫得咁好啲歌詞，而我又梗係冇特登去交待啲字點樣出嚟，但係總之係可以令到對方對我留下心刻印象，咁所以非常多謝鄭老師。（太太知唔知呢單嘢？）佢知，我一早備咗案，不過呢樣已經係好多年嘅事嚟。」

「音樂情人」的致敬 每晚節目都有鄭國江

作為資深DJ，鄭子誠對鄭國江老師的崇拜溢於言表。他表示，在自己主持電台節目的多年生涯中，幾乎每晚都會播放由鄭老師填詞的作品。

「音樂情人」鄭子誠爆手抄鄭國江金曲《漣漪》成功將心意對象追到手（葉志明攝）

《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會。（葉志明攝）

鄭國江老師因聽到在場嘉賓盛讚其作品動人心弦，一時感動而流下熱淚。（葉志明攝）