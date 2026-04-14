鄭國江作詞55年成就不少歌王天后　爆與歌手零接觸：未請我飲過茶

樂壇殿堂級作詞家鄭國江老師，為慶祝入行55週年，今日（14/4）聯同多年好友區瑞強（Albert）出席記者會，正式宣佈將於今年舉辦《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會。

鄭國江感觸落淚

區瑞強接受《香港01》訪問時，談及與鄭老師的多年情誼時，令鄭老師一度激動落淚。他感言，鄭老師不僅是一位作詞人，更是香港樂壇不可或缺的推手，「基本上大部分嘅一線歌星，都係由鄭老師一手寫紅，就好似林志美，寫第一首就紅。鄧麗君都紅，未唱過廣東歌佢就寫一隻《漫步人生路》又即爆紅，所以佢寫親都掂。」

鄭國江老師因聽到在場嘉賓盛讚其作品動人心弦，一時感動而流下熱淚。（葉志明攝）

鄭國江爆未飲過歌手一杯茶

面對好友的讚譽，鄭國江老師顯得十分謙遜。他形容自己與歌手的關係就像是「裁縫師」：「我係歌手嘅裁縫，係未落筆之前，我已經要先了解嗰位歌手嘅風格同特質，再為佢哋度身訂造最合身的『衣服』（歌詞）。同埋本身我嘅工作時候，我自己亦都忙，我又要教書，又有好多節目嘅策劃，本身嘅工作就佔曬大部份嘅時間，咁我幫各位歌手，幾乎係零接觸嘅，即係我講得唔好聽，連茶都冇請我飲一杯，但係我每一次有作品展，佢哋無論乜嘢情況之下，佢都盡量過嚟撐場，咁呢個係令我好感激，因為我哋唔係話紅館，唔係乜嘢咁大咁盛大嘅音樂會，我哋只係一份心意俾啲歌迷。」

《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會。（葉志明攝）

《鄭國江詞名一生紀念群星演唱會2026》記者會。（葉志明攝）