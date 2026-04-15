TVB童星合體掀回憶殺　吳諾弘現場翻看冼迪琦大尺度寫真瞬間面紅

近日，吳諾弘（Lawrence）在個人YouTube頻道，邀請到十年未見的「妹妹」冼迪琦驚喜合體。冼迪琦近年專注在台灣發展啦啦隊事業，她因為參加試當真頻道的《墨魚遊戲 2》在香港人氣重新回升。兩人的重新合體瞬間勾起不少觀眾的童年回憶。更讓人意外的是，冼迪琦在節目上大方自爆小時候曾暗戀吳諾弘，這番話讓當事人當場愣住。

前香港童星吳諾弘冼迪琦合體。（Youtube截圖）

吳諾弘當場翻看大尺度寫真

冼迪琦在節目的片尾更是送上自己的寫真集給吳諾弘，攝影師提議吳諾弘當場欣賞剛收到的寫真集，吳諾弘翻看寫真集尷尬提問冼迪琦拍攝時是否有鋪毛巾，「我想問你.....唔係真係......有鋪毛巾㗎嗎？」冼迪琦則大方回答自己是有穿內衣進行拍攝的。翻到大尺度寫真時更是激動的彈起來，雙臉通紅。畫面出現「要噴鼻血了」、「語無倫次」的字，相當爆笑。

吳諾弘當場翻看大尺度寫真。（YouTube截圖）

吳諾弘自爆給冼迪琦偷發短訊被罵

兩人曾在TVB《與敵同行》飾演兄妹，吳諾弘再次爆料，因為當年沒有WhatsApp，他偷偷拿媽媽手機發五毫一條的短訊給冼迪琦，結果被媽媽責罵。不料冼迪琦突然「放猛料」，直言小時候很喜歡吳諾弘的長相，「佢細個嘅外貌完全係我鍾意嗰類型，所以我細個係好鍾意Lawrence。」這番話讓吳諾弘瞬間石化，他甚至坦言需要停機平復心情。

冼迪琦自爆曾暗戀吳諾弘。（YouTube截圖）

冼迪琦談年齡增長煩惱

關於冼迪琦「香港美少女」的標籤，吳諾弘認為冼迪琦需有足夠自信，才敢扛起身上的標籤。對此，冼迪琦笑言，從前很有自信，但隨年齡增長已過美少女年紀，如今用相關標籤越來越心虛，當年因知名度低，受到的批評也更少。而《墨魚遊戲2》讓她被更多香港人熟知，加入啦啦隊後在台灣也獲得更多機會。冼迪琦直言能回香港參與大型製作，是自己的緣分與幸運。