歐洲殿堂級馬術匯演九月首度襲港！54匹名駒登陸啟德體育園狂奔

萬眾期待的歐洲殿堂級馬術匯演劇場《CAVALLUNA》，即將首次馳騁亞洲，登陸香港！《CAVALLUNA 月影神駒 – Gate to the Otherworld 馬術X劇場 穿梭異境 》(《CAVALLUNA》) 將於2026年9月8日及10至13日在香港啟德體育園內的啟德體藝館隆重上演。



《CAVALLUNA 月影神駒 – Gate to the Otherworld 馬術X劇場 穿梭異境 》將於2026年9月8日及10至13日在香港啟德體育園內的啟德體藝館隆重上演。（官方提供圖片）

作為歐洲規模最大及最受歡迎的馬術演出，《CAVALLUNA》是次來港勢將為本港觀眾帶來一場糅合歐洲馬術藝術與劇場魅力的夢幻盛典。香港賽馬會（馬會）為活動的獨家呈獻及文化合作夥伴，作為其馬年系列活動的重點項目之一。

《CAVALLUNA》是歐洲規模最大及最受歡迎的馬術演出。（官方提供圖片）

《CAVALLUNA》風靡歐洲、曾於超過30個城市巡演，擄獲數百萬觀眾，乃一個叫好叫座，於歐洲膾炙人口的殿堂級製作。54匹來自歐洲的駿馬，聯同國際級舞者、精湛的馬術表演及精彩絕倫的故事情節，將帶領觀眾走進神秘的傳說國度，交織出一段段關於勇氣與魔法的動人旅程。

《CAVALLUNA》風靡歐洲、曾於超過30個城市巡演，擄獲數百萬觀眾。（官方提供圖片）

一生必看的奇幻文化鉅獻

《CAVALLUNA》不僅是一場馬術表演，更是一趟沉浸式的奇幻劇場旅程。故事圍繞一位擁有「繪畫成真」魔力的年輕巫女Meerin，在對抗黑暗勢力與內心掙扎的過程中，展開一場驚心動魄的冒險。

《CAVALLUNA》不僅是一場馬術表演，更是一趟沉浸式的奇幻劇場旅程。（官方提供圖片）

演出亮點包括：

殿堂級劇場製作：國際級舞團、觸動人心的音樂與電影感舞台設計，締造一場適合闔家觀賞、既啟迪心靈又賞心悅目的合家歡娛樂體驗。

《CAVALLUNA》擁有殿堂級劇場製作。（官方提供圖片）

54匹歐洲名駒：包括風采不凡的葡萄牙盧西塔尼亞馬，西班牙安達盧西亞馬（純種西班牙馬）、優雅的弗里斯蘭馬、氣宇軒昂的阿拉伯馬，以及可愛的迷你雪特蘭小馬。

匯演一共有54匹來自歐洲的駿馬（官方提供圖片）

星級馬術陣容：國際知名馴馬師及騎手如Bartolo Messina、Kenzie Dysli，以及意大利新星Rudj Bellini等傾力演出。

多位國際知名馴馬師及騎手傾力演出。（官方提供圖片）

目不暇給的騎術演繹：驚險刺激的飛騎特技、氣勢磅礡的Hungarian Post ——騎手傲立雙馬之上，策騎多匹駿馬奔騰前進；最令人動容的，莫過於無韁無鞍的自由馭馬環節，馬匹純粹依靠馴馬師細微的身體語言與指令，在場內自由舞動，展現人馬之間那份超越言語的信任與默契。

《CAVALLUNA》還有目不暇給的騎術演繹。（官方提供圖片）

歐洲頂級鉅獻首選香港

Apassionata World GmbH 行政總裁 Johannes Mock-O’Hara 表示：「這是我們公司，也是香港文化盛事的一個里程碑。《CAVALLUNA》首次登陸亞洲便選址香港，凸顯這座城市作為世界級盛事首選地點的國際地位。我們很榮幸能與香港賽馬會攜手合作，憑藉其優秀傳統與追求卓越的理念，成為這場頂級製作最合適的文化合作夥伴。這亦是我們首次衝出歐洲演出，對我們而言意義非凡。」

《CAVALLUNA》首次登陸亞洲便選址香港，凸顯這座城市作為世界級盛事首選地點的國際地位。（官方提供圖片）

《CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境》的亞洲首演，亦是馬會馬年系列活動的重要項目之一。馬會與市民一起「同心同步同進，馳騁精彩馬年」，並推出橫跨全年的馬年系列活動，彰顯人馬之間的非凡合作，透過一系列世界級賽馬盛事、馬術比賽，以及涵蓋文化、體育及親子元素的豐富活動，讓全城共慶同歡，推動本地旅遊，並促進馬匹運動和體育發展。

《CAVALLUNA》的亞洲首演，亦是馬會馬年系列活動的重要項目之一。（官方提供圖片）

作為《CAVALLUNA》的獨家呈獻及文化合作夥伴，馬會期待這個由馬匹與頂尖騎手合演，結合音樂、舞蹈與戲劇的壯觀馬術匯演，讓觀眾沉浸在奇妙的馬術故事世界中，體驗人馬的出色配合。