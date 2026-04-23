施明出殯︱李泳漢爆李家鼎去年身體出問題　叮囑對方裝平安鐘

資深藝人施明早前因病逝世，今日（4月23日）出殯，靈柩隨即移送到火化場進行火化儀式。長子李泳漢在辦妥母親後事後接受採訪，在訪談中他流露出沉重的哀傷與無奈，試圖釐清外界對家庭爭執的種種誤解，並表示十分關心父親李家鼎的健康狀況。



李泳漢試圖釐清外界對家庭爭執的種種誤解。（葉志明攝）

施明出殯︱施明猝逝未留隻字片語

藝人施明早前傳出死訊，長子李泳漢日前受訪時神情哀傷，坦言慈母走得極其突然，導致他最終未能趕及見到母親最後一面。他回憶當時趕抵現場時，母親已經安詳合上雙眼，甚至未能留下一字半句便撒手人寰，成為他心中難以彌補的遺憾。

資深藝人施明4月23日上午 11 時舉行大殮儀式，隨即出殯，靈柩移師富山火葬場火化。（葉志明攝）

對於外界盛傳他在兩日後才公開死訊，泳漢澄清指處理程序並非如傳聞般刻意延遲，而是因為事出突然，他必須在短時間內奔走處理大量繁瑣實務，包括辦理死亡證、安排打齋法事及各項喪禮細節。他強調選擇在一切安排妥當後才正式通知大家，是為了確保在沒有爭議、沒有擔心的情況下，以最穩定且周全的方式處理母親後事，認為這才是對逝者最尊重的處事方案。

李泳漢反擊指控：唔好焫我。（葉志明攝）

施明出殯︱李泳漢害怕再失去父親李家鼎

談及與父親李家鼎的現狀，泳漢流露出極度的擔憂，透露早在去年已發現父親身體出現一些毛病，當時已多次提議與爸爸同住以便照應，甚至曾叮囑老人家安裝平安鐘，擔心萬一發生意外卻無人知曉。在辦理母親喪禮期間，他曾力邀鼎爺到自己家中暫住，惟對方最終選擇獨自生活。

李泳漢說：「啱啱冇咗阿媽，唔想冇埋老竇，我會覺得好lonely 。」（葉志明攝）

訪談中，泳漢提及父親時一度哽咽，真情流露地表示：「剛剛失去了媽媽，我真的不想連爸爸也失去，否則我會感到非常寂寞（Lonely）。」他強調父子之間一直有溝通，並無隔膜，在所有治喪規矩上亦做足尊重，現時最大的心願便是年屆80歲的父親能保重身體，平平安安地生活。

李家鼎身型消瘦，不少網民擔心其健康，李泳漢亦表示非常擔心父親健康問題。（葉志明攝）

施明出殯︱李泳漢無奈回應李家鼎公開指責

面對早前李家鼎在傳媒面前對他的種種指責，泳漢顯得一臉無奈，直言難以理解一位80歲的老人家為何會說出如此重話。他形容自己在這場家庭風波中一直處於被動位置，對於喪禮的出缺問題，他重申一直以來的說法都是細佬李泳豪會出席，自己從未認可過「有人不出席」的言論，卻莫名其妙地被指責，感到十分委屈。

李家鼎在整個過程中表現得不發一言，由親友在旁攙扶疲弱身軀，默默地跟隨在靈柩和兒子們之後。（葉志明攝）

李泳漢堅稱自己問心無愧，並反問公眾，看著老父如今的模樣，作為兒子怎會不擔心。他表示自己一直按部就班處理事情，給予應有的尊重，至於外界的誤解與父親的言論，他也只能感嘆「我可以做什麼？」，目前只想低調守孝，盡力做好為人子嗣的最後責任。