18歲百萬粉網紅HIMAHIMA爆腸炎拖成重症　腦異常腫脹出現失憶幻覺

日本18歲網紅「HIMAHIMA」的YouTube頻道目前有101萬人追蹤，她自小學三年級開始活動，以日常生活、挑戰、購物等影片內容累積大量粉絲，上過許多綜藝節目，更是當今日本年輕人的縮影形象。



日前HIMAHIMA更新近況，沒想到她不僅罹患「感染性腸炎」，甚至病發急性腎病，導致出現幻覺、幻聽，病情相當嚴重。

18歲百萬粉網紅「HIMAHIMA」（IG@himahima_channel）

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經紀公司宣布染病 雙親對外曝還在住院

3月26日經紀公司「太田製作公司」先對外宣布HIMAHIMA罹患感染性腸炎，醫療團隊判定需要住院，公司也說她大概會休息一個禮拜，身體恢復健康之後會重洗活動，不過到4月10日HIMAHIMA的雙親卻對外表示她還在住院。

強忍高燒持續上工 腹部劇痛恐怖發出聲

4月19日HIMAHIMA則親自發布影片，她透露當時併發「急性腎功能不全」，而且有生命危險，甚至出現嚴重的幻覺、幻聽。HIMAHIMA說發病當天她工作完之後大概晚上10點半到家，「那天我就覺得一整天的身體狀況很不好，從早開始一直持續發冷、想吐，頭跟肚子都很痛，手冷到發麻。」

HIMAHIMA描述驚險發病過程：

HIMAHIMA隔天仍有工作，體溫卻飆到38.4度，她先吃感冒藥休息，但身體狀況不見好轉，「肚子很痛，還發出很大的咕嚕咕嚕聲。」對於身體狀況出現異狀又發高燒，HIMAHIMA直呼：「太恐怖了，也很難受。」到了第三天，HIMAHIMA的腹痛仍未緩解，體溫稍微降溫，但仍無法上工，只是當時她還樂觀地想搞不好休息一下之後很快就可以正常工作。

腦部腫脹嚴重失憶 再現身惹粉絲感動

沒想到再隔天對HIMAHIMA才是地獄的開始，她開始肚子痛、噁心想吐，而且感受得到不是一般的肚子痛，因此前往大學附屬醫院就診，當場就被安排緊急住院。原本被診斷為感染性腸炎，需要住院一個禮拜，但住院期間症狀惡化，還併發急性腎功能不全。

HIMAHIMA住院期間接受了輸血與透析治療。她表示「最嚴重的是腦症」，並回憶說：

記憶全部都消失了，腦部嚴重腫脹，因此出現非常嚴重的幻覺與幻聽，真的非常痛苦。

對於HIMAHIMA願意聊到這件事，而且還能平安現身，許多粉絲都表示：

「只是發燒的話其實真的會想不到是這麼嚴重的疾病」

「謝謝妳還活著！」

「實在是太敬業了吧，病重成這樣還想著工作」



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