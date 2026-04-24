張德蘭試衫突發意外致甩骹骨裂　孭槍露面報平安紅館騷如期舉行

歌手張德蘭將於5月30日在紅館舉行入行60周年演唱會《相識是緣份》，惟她日前為演唱會試衫時不幸發生意外，導致左臂甩骹及骨裂。4月23日張德蘭到新城廣播接受薛家燕、思敏及范振鋒主持的新城電台節目《開心大派對》錄音訪問，親述受傷經過及最新康復情況，並強調會積極面對，務求以最佳狀態演出。



張德蘭接受電台節目《開心大派對》錄音訪問。（官方提供圖片）

張德蘭試衫意外致甩骹骨裂

張德蘭表示習慣工作前先去洗手間，以免阻礙後續行程，但當日對場地環境不熟悉，加上心急，未有留意地上有一級黑色梯級而踏空：「我一起步已經知道大事不妙，因為級數都幾高。」她回憶當時第一時間想到不能用手撐地，以免傷勢更嚴重，於是用手臂側面着地：「點知都卸唔到咁多力量，就『砰』一聲路落地，自己都聽到自己『clock』一聲。」

她續指，跌倒後整邊身扯着劇痛，手部更一度失去知覺，無法自行站起。幸得丈夫在附近男廁聽到她大叫，即時趕來協助：「好彩有佢喺度，因為佢以前有打功夫，好有直覺，佢一摸就話『唔得，老婆你一定係甩咗骹』。」同時要求太太要即時前往就醫。

張德蘭表示會以最佳狀態回饋等了14年的樂迷。（官方提供圖片）

雖然劇痛難耐，但張德蘭坦言當時一度猶豫應否即時離開：「我話唔得，約齊晒所有人上嚟，咁樣走好似唔係幾好。」但在丈夫堅持下，她最終妥協。她先由相熟的骨醫診治，惟醫生指甩骹位置太痛，無法即時復位，必須到醫院在全身麻醉下進行。經詳細檢查後，醫生發現她除了甩骹亦有骨裂，幸情況不算嚴重，毋須接受手術。

她說：「醫生話如果做手術仲麻煩，要落螺絲就真係大手術。因為呢個裂嘅程度唔係太厲害，就希望好似我今日咁，孭住呢把『槍』（護托），穩定啲，唔好郁動上臂嘅位置咁多。」

左起：范振鋒、薛家燕、張德蘭、思敏（官方提供圖片）

張德蘭呼籲大家不用太過擔心

張德蘭透露，現時傷勢已明顯好轉，痛楚減輕，但仍需佩戴護托固定位置。她解釋，因部分肌肉仍在腫脹發炎，會有繃緊感覺，影響到手指活動：「手指尾就差少少，但醫生話正常，因為入面嘅肌肉仲腫，就會影響到壓到一啲神經線。呢個問題應該唔大，如果我聽日去照X光，睇吓個片，骨裂冇問題，就要開始做物理治療。」

她呼籲大家不用太過擔心，並展現一貫樂觀態度：「我而家都有郁，我哋都好勤力、好進取，我覺得真係要郁，就算我整親隻手，今日我都一定要出嚟，因為我唔想困喺自己屋企，我覺得真係要見吓人、郁動吓，就更加快好。」

張德蘭接受薛家燕訪問。（官方提供圖片）

張德蘭積極籌備演唱會展現樂觀態度

雖然受傷來得突然，但張德蘭未有因此氣餒。她透露是次演唱會獲資深填詞人鄭國江老師送上一首新歌，名為《快意人生》。她指歌詞猶如在為自己打氣：「歌詞係話要開心，做人最緊要係開心，即使遇到挫折都只係考驗，你應該樂觀去面對。」她認為這首歌十分適合現時的情況，充滿正能量。

張德蘭強調，演唱會將如期於5月30日在紅館舉行，她會繼續投入排練，只是會因應傷勢調整部分動作。她說：「就算我整傷咗手，今日我都一定要出嚟。我覺得真係要見吓人，郁動吓。」她又感謝各界關心，並表示會以最佳狀態回饋等了14年的樂迷。