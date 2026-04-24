魔音女團｜莊子璇積極備戰　曾瘦到45kg似骷髏骨：兩個月冇嚟M

前港姐冠軍莊子璇（Hilary）近期為無綫全新大型真人騷《魔音女團》積極備戰。一向對自我要求極高的她，今日（24/4）現身電視城出席《唱錢》試音接受《香港01》訪問時，自爆雖然現時狀態不俗，但仍未達到她心目中的「最巔峰狀態」。

回憶最瘦時期 45kg上鏡ok但似骷髏骨

提到身材管理，莊子璇更回想起當初宣傳劇集《金色森林》時，是她體重的最巔峰：「當時體重只有45kg，嗰陣時上鏡係啱啱好，但真人係好恐怖，好似骷髏骨頭，但當時自己係唔覺得，係身邊好多朋友話我知，叫我唔可以再瘦落去。」

莊子璇因過度減肥導致生理期延遲。（吳子生攝）

極端減肥引發健康危機

過度的體重控制曾令莊子璇的身體發出警號，她坦言當時因為減肥過火，導致身體出現不少問題：「因為體重跌得太多係會影響身體，尤其影響新陳代謝，經期試過兩個月冇嚟，同埋試過踎低起身見頭暈，加上當時每日只一餐，如果再食啲嘢，就會好想嘔。」

走出盲目節食 轉向健康瘦身

經歷過盲目節食的階段，莊子璇表示現在已學會了更科學、更健康的減肥方法。自從加入《魔音女團》節目組後，她開始注重蛋白質的攝取，並配合規律運動來鍛鍊肌肉：「以前我唔鍾意做運動，明白到呢個係缺點。而家透過運動同補充蛋白質，雖然體重數字上變化唔大，但整個人看睇起嚟更加結實、更加健康。」

莊子璇和倪嘉雯今日現身電視城出席《唱錢》試音。（吳子生攝）