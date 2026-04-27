胡定欣獲名導田壯壯邀合作轉戰熒幕　進軍內地與鮑起靜、太保鬥戲

經歷去年結婚與離巢邵氏的人生大轉變後，兩屆視后胡定欣正積極開拓演藝事業的新版圖。她近日不僅舉行了演唱會，還預告了個人的首支新歌，作為視后的她更成功踏出進軍內地影壇的第一步，參演由內地名導田壯壯監製的新片《凡夫俗女》，與影后鮑起靜及影帝太保「強強聯手」挑戰溫情喜劇。



日前胡定欣在珠海舉行了個人巡迴音樂會。（IG@nwuuu）

胡定欣去年10月與外科醫生男友陳健華（Akin）步入婚姻殿堂。（IG@nwuuu）

獲田壯壯賞識加盟電影 與鮑起靜、太保聯手飆戲

自去年10月與外科醫生男友陳健華（Akin）步入婚姻殿堂，並於今年2月宣布結束與TVB及邵氏長達22年的賓主關係後，外界一直十分關注胡定欣的未來動向。早前胡定欣出席活動時被問及是否打算進軍內地市場，她亦並未否認，稱一切已在積極部署中。

胡定欣宣佈進軍內地大熒幕。（IG@nwuuu）

近日終傳出好消息，定欣獲內地名導田壯壯賞識，參演其監製的電影《凡夫俗女》。這部電影讓她得以與金像影后鮑起靜及影帝太保「強強聯手」大鬥演技。

電影《凡夫俗女》海報。（IG@nwuuu）

胡定欣將與影后鮑起靜、影帝太保鬥戲。（IG@nwuuu）

《凡夫俗女》劇情講述了步入晚年的太保突然墮入愛河，「家姐」胡定欣則頂著他人議論毅然帶著女兒再婚。她從不畏懼旁人眼光的個性，與思想保守的「姑媽」鮑起靜形成強烈對比。故事在兩代人的衝突與和解中展開，哭鬧中見溫情。電影目前已在廣東汕頭、深圳等地開鏡，對白以廣東話為主，讓定欣對這次的新嘗試既緊張又充滿期待。

胡定欣介紹電影《凡夫俗女》劇情。（IG@nwuuu）

胡定欣介紹《凡夫俗女》是由內地名導田壯壯監製。（IG@nwuuu）

胡定欣籌備首支個人單曲

除了專注鑽研電影劇本，一直對音樂充滿熱誠的胡定欣亦未有停下腳步。她在無綫年代曾演唱多首大熱劇集歌曲（如《無悔無愧》、《從未知道你最好》等），近日胡定欣更在社交平台透露，已正式走進錄音室錄製屬於自己的新歌：「錄製自己第一首歌，來自自己想法和意思嘅歌！同時係一個自我發掘，了解認識自己的過程，好與唔好都一清二楚！」她直言勇於嘗試新事物，必定會有新發現。

胡定欣近日宣佈已走進錄音室錄製個人新歌。（IG@nwuuu）

一班好友都過來齊齊撐胡定欣。（IG@nwuuu）

與此同時，胡定欣的個人巡迴演唱會亦正如火如荼地進行中。不過在本月4日舉行的珠海站演出上，卻發生了一段小插曲。當她深情獻唱歌曲《好時辰》時，情緒突然湧現，忍不住當場痛哭淚崩，甚至一度喊到臉容扭曲，需要轉身平復情緒才能繼續唱下去。現場歌迷見狀紛紛高聲吶喊為她打氣。事後有不少網民猜測，她或許是因人生步入新階段、回首過往經歷感觸良多而落淚，紛紛留言大讚認真演出的她依然閃閃發光。

胡定欣當時在演唱會上忽然爆喊。（小紅書）