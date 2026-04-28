李泳豪神情頹喪現身TVB電視城開工　憶母親施明囑咐收工返屋對話

資深藝人施明於今年3月底病逝，其喪禮已在日前舉行。面對長兄李泳漢關於其不孝與金錢爭執的公開指責，李泳豪選擇冷處理。近日李泳豪在IG限時動態上傳了一張面容頹喪的TVB開工相，令不少網民擔憂其狀態。



李泳豪表示會承擔起照顧父親李家鼎的責任。（IG@drift_greg）

李泳豪面容頹喪現身TVB惹憂慮

在施明離世後的這段日子裏，幼子李泳豪的心情顯然仍處於極度悲慟之中。他在個人社交平台再次發放「洋蔥」，字裏行間充滿了對慈母的萬分不捨與深切眷念。

李泳豪的現實狀態更令人堪憂。他在IG限時動態中，分享了自己回到TVB電視城復工的照片。相中的他神情極度萎靡，面色蒼白且透出難以掩飾的頹喪感，雙眼紅腫，顯然在處理母親後事與面對家庭紛爭的雙重打擊下，身心已疲累至極。

李泳豪開工神情極度萎靡。（IG@drift_greg）

李泳豪憶母親施明收工溫情對話

4月27日凌晨，一直對外保持緘默的細仔李泳豪，在個人社交平台上傳了一張攝於2017年的珍貴照片，相中定格了施明生前為電影《極闘6：飄移都市》拍攝時的螢幕畫面。

細仔李泳豪在個人社交平台發聲。（IG@drift_greg）

李泳豪在文中感性回憶，當晚10時24分，他親手替母親拍下這張工作照，那亦是施明在該部作品中的最後一場戲。當時施明溫柔地對他說：「仔，收工啦，可以返屋企休息啦。」這句原本平凡的日常問候，如今卻成了泳豪心中最沉重的道別。