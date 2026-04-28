試真D丨朱敏瀚曾展望浸私人溫泉極尷尬　齊齊勇闖毁譽參半壽司店

無綫綜藝節目《試真D》，本星期一至五晚上10時30分翡翠台播出最後五集。４月28日播出的第12集，實測重任落在朱敏瀚（朱仔）及曾展望GM身上，二人先後潛入梅州湯坑鎮的街坊Feel溫泉老店，及新落成靚裝溫泉酒店，體驗地道「湯泉之鄕」魅力。



朱敏瀚及曾展望二人先後溫泉老店，及新落成靚裝溫泉酒店。（官方提供圖片）

試真D丨朱仔朗讀坊間負評笑到面紅兼走音

二人率先試浸自明朝已開業的溫泉老店，實測當日該店顧客雖然絡繹不絕、但網絡評分卻只有3點幾、評論亦只有14則。當中最好笑的，除了有顧客直指溫泉有尿味、更有人指曾目擊顧客在溫泉洗衫洗鞋，兼且見到泉面有垃圾飄浮。由於內容實在太驚嚇，朱仔朗讀評語時一度爆笑至「紅都面晒」兼「走音」，過程爆笑。雖然聽落咁劣，但二人依然「捨身」測試溫泉的水溫、水質、清澈度及氣味，更將傳聞有「尿味」的溫泉水直接擺近鼻認真聞了又聞，十分專業。除了溫泉體驗，二人還直擊顧客將各式各樣「超乎想像」的物品帶入店家，令二人再度忍俊不禁，到底係乜？

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傳聞有「尿味」的溫泉水直接擺近鼻認真聞了又聞，十分專業。（官方提供圖片）

試真D丨曾展望嫌朱敏瀚：隻大髀有啲埋

另一間於2025年才落成嘅靚裝溫泉酒店，內裏除有大如水上樂園的溫泉，還有中藥及花草等不同類型溫泉，朱仔與GM更獲安排上房、享受房間內的私人溫泉。雖然朱仔與GM因為《試真D》變成老友，但對於要肉帛相見擠在一個私人溫泉中，二人明顯感覺尷尬，朱仔紅住面笑言：「第一次浸住溫泉睇日落」，至於GM則於拍攝期間忍不住說了一句：「你隻大髀有啲埋」，嚇到朱仔連環狂Say Sorry，情景爆笑。

要肉帛相見擠在一個私人溫泉中，二人明顯感覺尷尬。（官方提供圖片）

除了實測湯坑「古今溫泉」，二人還會合美儀姐繼續體驗「千奇百趣」美食，包括味道清新的木棉花宴、以及網絡評語毁譽參半、賣相打卡均屬一流的冰淇淋壽司。三人這集實測的冰淇淋壽司店，創意絕對一流，皆因所有超乎想像的食物組合都能在店中嘗試到，包括「冰淇淋鮮花牛油果壽司」、「冰淇淋奶油榴槤壽司」、「冰淇淋蒜（生蒜）香三文魚壽司」及「冰淇淋鵝肝壽司」。最終三人的食後感，與網絡點評一樣「有讚有彈」，美儀姐指「奶油榴槤」食落似「芒果糯米飯」，故她認為可以接受；至於GM，則指牛油果與冰淇淋雖然味道很夾、但夾埋飯一起吃卻相當古怪：「真係吞唔到落去。」

網絡評語毁譽參半、賣相打卡均屬一流的冰淇淋壽司。（官方提供圖片）

試真D丨曾展望驚揭雪糕擺極唔溶

而在《試真D》表現向來「唯命是從」的朱仔，由於今集飲食底線徹底破防，先後吃了一個「藥水味鵝肝壽司」、及以生蒜打造的「氣味最強三文魚壽司」後，竟放棄人生大膽問美儀姐：「有冇試過有綜藝節目主持拍拍吓走咗去？」、「我真係最憎又咸又甜。」而一再目睹朱仔「痛苦掙扎」的美儀姐，最後亦忍不住心痛拋下一句：「算啦，𦧲啦！」至於GM，亦在「懷疑人生」期間，發現一個奇怪現象：「有樣嘢真係好大鑊，你唔發覺啲雪糕唔溶架咩？」之後，更與美儀姐朱仔齊齊查探箇中真相，欲知詳情， 密切留意今集播出的《試真D》。

朱敏瀚今集飲食底線徹底破防。（官方提供圖片）

４月28日晚一集還有壓軸搞笑彩蛋，為了懲罰去到邊瞓到邊的GM，幕後與美儀姐及朱仔夾計整蠱熟睡GM，過程夠晒「小學雞」之餘，被忽然酸醒的GM亦十分爆笑，萬勿錯過。