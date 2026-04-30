陳豪比華利山洋房5.5萬港元租出回報2厘　為子女學業居中半山豪宅

近日，視帝陳豪持有的大埔比華利山洋房以5.5萬元成功租出，租金回報穩定維持於2厘。更豪擲月租16萬元進駐中半山舊山頂道豪宅，跨區搬遷只為給下一代最好的教育資源，投資與父愛雙線並行。



陳豪持有的大埔比華利山洋房以5.5萬元成功租出，租金回報穩定維持於2厘。（《電視城內》影片截圖）

大埔比華利山洋房換租客

視帝陳豪除了演技精湛，投資眼光亦相當穩健。隨著租務旺季即將來臨，陳豪持有的大埔比華利山別墅洋房傳來最新成交消息。該物業位於屋苑內的湖景道雙號屋，實用面積達2,461平方呎，採5房闊落間隔。據了解，該洋房近日成功以約5.5萬元月租租出，折合呎租僅約22元，租金回報率穩定維持在約2厘水平。

據了解洋房近日成功以約5.5萬元月租租出。(《電視城內》影片截圖)

回顧入市紀錄，陳豪早於2013年豪擲3,360萬元購入上址，物業在數年前的月租水平曾高見6萬元，是次換租客僅屬輕微調整。事實上，大埔比華利山別墅一向星光熠熠，目前租住或持有該屋苑物業的明星亦為數不少，包括模範夫妻張繼聰與謝安琪，以及女星鄧麗欣等，是圈中著名的明星聚居地。

比華利山別墅。（資料圖片）

陳豪甘當「租奴」豪付16萬月租住中半山

這宗租務成交亦勾起了大眾對陳豪「遊牧民族」式居住生活的回憶。陳豪當初購入大埔洋房的原意是作為全家人的安樂窩，但為了下一代的學業前途，他與太太陳茵媺，最終選擇放棄自住。由於大仔獲港島區知名的國際學校錄取，陳豪不惜展開長達數年的「孟母三遷」旅程。

陳豪甘當「租奴」只為下一代的學業前途。（IG@aimeechan_official）

他們首站先以月租7萬元搬入位於淺水灣的嘉麟閣，隨後為了讓一家五口住得更寬敞舒適，他又加碼以月租10萬元，搬入鴨脷洲南灣一個面積達2,200呎 的複式大宅。直到去年年底，為了讓子女擁有更優越的成長環境與交通便利，陳豪再度「升級」居住地段，豪氣以高達16萬元的月租，搬入位於中半山舊山頂道的豪宅裕景花園。